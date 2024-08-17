台積電買群創四廠、MSCI調整、貨櫃三雄財報亮眼 本周大事回顧

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-17 10:00

‌



台積電周四 (15 日) 公告斥資 171.4 億元，向群創購買南科廠房及附屬設施，取得目的為供營運與生產使用；MSCI 周二 (13 日) 公布最新季度調整，台股呈現兩降一平；貨櫃三雄本週公告財報街繳出亮麗成績，以下為本周大事回顧：

台積電拍板 斥 171.4 億元購買群創南科廠房

‌



群創指出，處分利益估 147 億元，以群創股本約 789.2 億元估算，可望貢獻每股純益約 1.84 元。

〈MSCI 調整〉台股權重兩降一平 台積電權重調升最多

MSCI (明晟) 周二 (13 日) 凌晨公布最新季度調整，台股在本次 MSCI 調整權重中，呈現兩降一平，其中，台積電權重調升最多， 權重調降最多則為台塑化。最新權重將在 8 月 30 日收盤生效。

長榮上半年大賺逾 2 個股本 獲利增幅 3.6 倍

貨櫃航商長榮 (2603-TW) 周二 (13 日) 公布投資界眾所矚目的第二季財報，在運價高漲和貨量的增長下，單季合併營收達 1063.29 億元，年增 57.79%，毛利率衝上 33.75%，年增多達 13.27 個百分點，稅後純益 294.59 億元，年增 478.5%，每股純益 (EPS)13.7 元，創 7 個季度來新高，累計上半年大賺 468.41 億元，年增 362.17%，EPS 21.86 元。

陽明上半年獲利年增逾 6 倍 EPS 6.66 元

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 周一 (12 日) 公布第二季財報，稅後純益 138.87 億元，每股純益 (EPS)3.98 元，創 6 個季度來高，上半年稅後純益 232.67 億元，年增 611.3%，每股純益 (EPS) 6.66 元，反映航運市場暢旺，貨量、運價齊揚。

萬海 Q2 獲利創 7 個季度高 上半年賺超過半個股本

貨櫃航商萬海 (2615-TW) 周一 (12 日) 公布第二季財報，單季稅後純益 115.69 億元，每股純益 (EPS)4.12 元，創 7 個季度來高，累計上半年稅後純益 161.92 億元，EPS 5.77 元，萬海表示，由於第二季運價和貨量增長，加上公司船舶調度得宜，對獲利有所挹注。

〈碳費上路〉碳費徵收將推升房價 5% 或 10%？環境部終於給答案了！