日股6年來最大IPO案！東京鐵路拚10月底上市 尋求47億美元估值

鉅亨網編輯林羿君 2024-08-19 11:17

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路透社引述消息人士報導，日本與東京政府，預計讓東京地鐵 (Tokyo Metro) 於 10 月底上市，正尋求 7000 億日元 (47 億美元) 的估值，將是日股 6 年來最大規模的 IPO 案。

東京地鐵日本政府與東京都政府分別持股 53.4% 及 46.6%。報導稱，兩個政府計畫在一周內安排券商會議，通報 IPO 狀況，預計最快 9 月中旬獲得東京證券交易所的上市批准。

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日本政府與東京都政府計劃將東京地鐵公司的持股比率削減到 50%，因此 IPO 可望籌集到 3500 億日元，將超越日本晶片設備製造商國際電氣 (Kokusai Electric) 去年 IPO 的規模，並成為 2018 年軟銀電信上市以來規模最大的上市案。

東京政府表示，出售持股的時間正在與中央政府討論，但尚未決定。東京地鐵表示不會對上市進展發表評論。經營東京證券交易所的日本交易所集團表示，無法對具體公司發表評論。

東京地鐵於 1920 年成立，業務範圍除了鐵路交通，還涵蓋房地產和零售，報告稱，隨著經濟活動從新冠大流行後反彈，截至 2024 年 3 月的財年淨利潤增長了三分之二，達到 460 億日元。