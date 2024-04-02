日本宣布向Rapidus追加補助5900億日元 日晶片設備股走揚

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-02 11:53

日本政府同意再向國內晶片商 Rapidus 提供高達 5900 億日元 (約 39 億美元) 的補貼，為發展半導體製造業的雄心壯志挹注更多資金，消息帶動日本晶片設備商股價上漲。

日本經濟產業大臣齋藤健 (Ken Saito) 表示，這筆額外資金將幫助 Rapidus 採購晶片生產設備，並開發先進的後端製程。這家僅成立 19 個月的半導體新創公司，目前已取得數十億美元的公共資金在北海道大規模生產晶片，和台積電 (2330-TW)(TSM-US) 和三星電子 (005930-KR) 等產業領先者競爭。

齋藤健表示：「Rapidus 正在開發的下一代半導體是最重要的技術，將決定日本產業和經濟成長的未來。這個會計年度對 Rapidus 來說極度重要。」

受上述消息激勵，日本晶片設備商股價齊漲。日股早盤交易中，東京威力科創 (8035-JP) 漲 3.2%，迪思科 (6146-JP) 漲近 2%。

最新補助源自日本政府過去三年預留的 4 兆日元資金，目的在於重振部分晶片製造能力。日本首相岸田文雄 (Fumio Kishida) 的目標是向晶片商和民間企業提供 10 兆日元的財政支持。目前日本已投入數十億美元建設台積電在熊本的第一座工廠，並擴建美光 (MU-US) 廣島廠。

Rapidus 正在讓 IBM 的研究人員與自家的奈米技術和材料專家合作，盼縮小與台積電在先進製程技術領域的差距。