〈航運指數〉SCFI終結連5跌 美西線運價強彈超過8%
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-16 17:25
上海航交所今 (16) 日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較上周轉為反彈 27.47 點至 3281.36 點，終結連 5 跌，歐洲線雖續跌，但美國線反彈，美西線更是大漲超過 500 美元，彈升幅度達 8.45%。
本周歐洲線運價續跌 176 美元，每 TEU(標準 20 呎貨櫃) 來到 4610 美元，跌幅 3.68%。
地中海線每 TEU 來到 4645 美元，跌 88 美元，跌幅 1.86%。
而遠東到美東每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 報價較上周反彈美元至 9297 美元，漲幅 2.36%。
美西線每 FEU 報價大漲 513 美元，來到 6581 美元，漲幅 8.45%。
貨攬業者中菲行 (5609-TW) 指出，目前運價船公司仍有不小的獲利空間，海運業目標運價緩跌到年底，全年獲利仍可觀。
而影響海運運價甚重的紅海危機，中菲行則認為，尚未見任何緩解跡象，不排除高運價逐漸形成常態。
台驊 (2636-TW) 則認為，繞行非洲是目前通過紅海的主要替代航線，加上美加罷工談判即將展開，有利支撐遠東至美洲航線運價於相對高檔水位。
由於航程時間拉長及塞港問題等諸多外在因素，零售商為因應返校潮及年底購物旺季，開始持續拉高庫存水位，8 月下旬起至十一黃金周貨量有望出現新一波高峰。
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