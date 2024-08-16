〈航運指數〉SCFI終結連5跌 美西線運價強彈超過8%

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-16 17:25

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上海航交所今 (16) 日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較上周轉為反彈 27.47 點至 3281.36 點，終結連 5 跌，歐洲線雖續跌，但美國線反彈，美西線更是大漲超過 500 美元，彈升幅度達 8.45%。

本周歐洲線運價續跌 176 美元，每 TEU(標準 20 呎貨櫃) 來到 4610 美元，跌幅 3.68%。

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地中海線每 TEU 來到 4645 美元，跌 88 美元，跌幅 1.86%。

而遠東到美東每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 報價較上周反彈美元至 9297 美元，漲幅 2.36%。

美西線每 FEU 報價大漲 513 美元，來到 6581 美元，漲幅 8.45%。

而影響海運運價甚重的紅海危機，中菲行則認為，尚未見任何緩解跡象，不排除高運價逐漸形成常態。