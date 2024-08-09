陽明「動明輪」貨櫃爆炸火光沖天 分析師這麼看

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-09 20:33

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「動明輪」周五於寧波港中 轉時發生爆炸意外，監視器畫面顯示，船上貨櫃突然爆炸，火光沖天，濃煙瀰漫，火球蘑菇雲遠處可見，場面極為駭人。

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據《財聯社》報導，上市公司人士表示，這類事故發生的原因，可能還是和危化品運輸管理運營過程中不合理、不合規的操作方式有關。

中遠海科船視寶的資料顯示，「動明輪」上一港為上海外高橋，下一港為廈門，周五凌晨抵達寧波舟山港靠泊，並於早晨進行加油作業。「動明輪」原計劃開往中東。

前述上市公司人士表示，近兩年中東方向的危化品貨物量呈上升趨勢。

實際上，貨櫃輪火災事故是航運市場一直存在的安全問題。就在上個月，馬士基「Maersk Frankfurt 號」也發生起火事故，原因不明。

「除此之外，過往的事件中，比較嚴重的有 2015 年的天津港 8·12 爆炸事件。」前述上市公司人士說。

分析人士表示，此次貨櫃爆燃事故不會給貨櫃海運帶來波動性影響。

前述分析人士認為，從碼頭應急處理能力來看，近年來各地針對危化品安全管理都提出了相應政策，尤其是嚴懲各種隱瞞偷瞞、謊報漏報危化運輸的不正規情況，如必須報備 MSDS 證、運輸鑑定、危包證等。

此外，碼頭一般情況下都會有很強的應急預案，尤其是中國一些大港，對爆炸事件的反應速度高於平常，事故處理的業務能力也相對較高。