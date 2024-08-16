雲林居六都之外人口淨遷入第二名 賴正鎰：人口回流就業或退休置產增多

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-16 14:25

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鄉林指出，像是 2024 年上半年雲林縣住宅建照核發宅數 1,187 宅，高於去年同期的 943 宅，年增率達 25.8%，對照實價登錄，又以二、三房產品為主，主因是科技產業進駐帶來人口紅利，推升房市浪潮及在地換屋需求齊揚。

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依內政部戶政司資料顯示，2024 年 1-7 月全台人口淨遷入最多的縣市是新北市、桃園市和台中市，這三都合計人口淨遷入 33,768 人，佔全台總淨遷入人口 94% 以上；六都之外淨遷入縣市相當稀有，人口成長前五名分別是新竹縣、雲林縣、苗栗縣、新竹市以及基隆市。

鄉林集團董事長賴正鎰表示，雲林縣傳產轉型升級且受惠於中科虎尾園區暨斗六工業區的產能，就業人口一波波湧進。高齡化社會來臨加上出生率逐年下滑，人口紅利愈來愈珍貴，以就業、就學便利性和生活機能為移居條件，人口往斗六跟虎尾靠攏，像是斗六市今年前七月人口淨遷入就有 756 人，為全縣淨遷入的一半左右。



內政部統計資料顯示，今年上半年雲林不動產買賣移轉交易棟數 2,383 棟，較去年同期 2,058 棟成長 15.8%；另據內政部不動產交易實價登錄服務網資料揭露，斗六市預售屋買賣交易申報登錄件數，今年上半年就有 447 件，較去年同期 192 件，年增 132.8%。



對照 2023 年 6 月至 2024 年 6 月的實價登錄資料，雲林縣最近一年預售住宅買賣交易計 2,581 件，其中華廈大樓類別產品佔 1,449 件，佔比 56.1%、透天類別 1,056 件佔 40.9%。華廈大樓交易案件格局，二房占比 56%、三房占比 38%、一房占比 5%，少數四房以上占比 1%。



賴正鎰指出，「鄉林雲峰」規劃酒店式服務的全齡宅產品，銷售三個多月就達銷售八成目標，僅剩 40 多戶，已經進入銷售尾聲，不僅創下當地新價，也是雲林的交易新紀錄。



他透露，「鄉林雲峰」已購客戶有不少是外地返鄉購屋，還有在地傳產企業主為退休生活規劃置產，這些企業主雖然住慣 200 坪大透天，但期待退休後可以體驗飯店式管理和會所等級服務的全新生活，加上孩子大多自立門戶，不需要那麼大的空間，所以退休後的置產計畫，改買大樓住宅，所以最近來客的客層年齡層明顯提高，又以 60 至 70 歲男性，帶全家人來賞屋的客人居多。

雲林為六都之外人口淨遷入第二名 ，人口回流就業或退休置產增多。(圖：鄉林提供)

鄉林建設總經理方偉民也發現一個特別現象，在台中市都會區買二房、三房大樓多是年輕人，但雲林卻是年長者搶買大樓，原因是雲林的大樓產品少，大部份人對於大樓社區其實一知半解。已購戶的多為 60 歲準備退休族群，很會為自己打算，他們發現住大樓不僅公設內容豐富、不用出門就可以滿足休閒娛樂需求，同時安全及私密性也比透天房子好，畢竟孩子可能忙於工作不在身邊，飯店式管理與服務，相對讓住戶更安心。

雲林人口回流就業或退休置產增多，企業主買大樓體驗全新生活。(圖：鄉林提供)