南寶下半年營收估年增 毛利率站穩高檔

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-16 19:29

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南寶 (4766-TW) 今 (16) 日召開法說，公司表示，三大產品線展望偏正向，下半年營收可望優於去年同期，且在原物料價格穩定下，毛利率估維持上半年 3 成以上的高檔水準。

南寶表示，在鞋材接著劑業務方面，除了隨產業景氣回溫持續成長外，耕耘新產品與應用的效應已逐漸顯現，開始逐步貢獻營收， 期待持續達成優於產業成長的目標。

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工業與其他消費性產業用接著劑方面，南寶表示，客戶需求持續復甦、回歸成長，也持續開發新的成長機會，聚焦在半導體、電子產業，木工與紡織用膠等，目前也看到初步成果，並提升生產效率及調整產品結構，著重發展高毛利產品。

至於建材與塗料業務，南寶指出，建材營收主要來自澳洲，去年產品價格已調整，預期今年產品價格與營收漸趨於穩定，並目標持續成長；塗料業務已回復成長動能，今年著重在提升獲利表現。

另外，南寶近期也有新的併購，取得允德 70% 股權，公司表示，併購案預計於明年第一季前完成交割，約可貢獻營收 2-3%，希望併入後未來營收貢獻可望倍增，期待藉由此併購充實以環氧樹脂應用為主的本業相關產品線。

南寶看好，透過共同採購優化成本效益，整合雙方的供應鏈、通路資源，期待綜效逐步發揮，加速營收與獲利成長，在成長策略上持續以「創新」與「併購」為雙主軸，目標達成優於產業的成長。

南寶第二季營收 57.83 億元，季增 15.9%、年增 13.8%；毛利率 31.4%，季減 1.8 個百分點、年增 1.4 個百分點；營業利益 8.51 億元，季增 10.6%、年增 28.3%；營業利益率 14.7%，季減 0.7 個百分點、年增 1.7 個百分點；稅後純益 6.72 億元，季減 4.8%、年增 47.2%，每股純益 5.58 元。