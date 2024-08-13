長榮上半年大賺逾2個股本 獲利增幅3.6倍

貨櫃航商長榮 ( 2603-TW ) 今 (13) 日公布投資界眾所矚目的第二季財報，在運價高漲和貨量的增長下，單季合併營收達 1063.29 億元，年增 57.79%，毛利率衝上 33.75%，年增多達 13.27 個百分點，稅後純益 294.59 億元，年增 478.5%，每股純益(EPS)13.7 元，創 7 個季度來新高，累計上半年大賺 468.41 億元，年增 362.17%，EPS 21.86 元。

長榮也宣布，子公司長榮亞洲因應營運需要，擬向關係人 Gaining Enterprise S.A. 預計承租 223,301 只貨櫃，租賃期間介於 2.33 -9.34 年之間，預估租約總金額近 3.7 億美元，該案經長榮海運和長榮亞洲的董事會決議通過。