陽明上半年獲利年增逾6倍 EPS 6.66元

貨櫃航商陽明 ( 2609-TW ) 今 (12) 日公布第二季財報，稅後純益 138.87 億元，每股純益(EPS)3.98 元，創 6 個季度來高，上半年稅後純益 232.67 億元，年增 611.3%，每股純益(EPS) 6.66 元，反映航運市場暢旺，貨量、運價齊揚。

陽明表示，面對航運市場經營環境的迅速變化，持續強化航線競爭力，並深化與船東策略合作，經今日董事會授權購入 2 艘現行營運中的 11,000 TEU 級長租船，合併公司已購回 5 艘 14,000 TEU 級、3 艘 11,000 TEU 級中大型船舶，有助穩定船隊資源。