陽明上半年獲利年增逾6倍 EPS 6.66元
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-12 19:15
貨櫃航商陽明 (2609-TW) 今 (12) 日公布第二季財報，稅後純益 138.87 億元，每股純益(EPS)3.98 元，創 6 個季度來高，上半年稅後純益 232.67 億元，年增 611.3%，每股純益(EPS) 6.66 元，反映航運市場暢旺，貨量、運價齊揚。
陽明表示，面對航運市場經營環境的迅速變化，持續強化航線競爭力，並深化與船東策略合作，經今日董事會授權購入 2 艘現行營運中的 11,000 TEU 級長租船，合併公司已購回 5 艘 14,000 TEU 級、3 艘 11,000 TEU 級中大型船舶，有助穩定船隊資源。
陽明進一步提到，後續將因應公司中長期業務發展，持續進行營運船隊汰舊、布建節能或替代能源船舶。
不過，對於後市，陽明仍提到，美國經濟在走強後呈放緩趨勢，美國總統選舉也可能為經濟情勢增添變數，再加上歐元區經濟回升仍顯疲弱、近期地緣政治緊張情勢加劇，推升全球經濟發展的不確定性。
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