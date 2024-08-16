鉅亨速報 - Factset 最新調查：PETROLEO BRASI(PBR.A-US)EPS預估下修至3.22元，預估目標價為17.60元
鉅亨網新聞中心 2024-08-16 12:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對PETROLEO BRASI(PBR.A-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.28元下修至3.22元，其中最高估值4.02元，最低估值2.13元，預估目標價為17.60元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.02(4.02)
|3.64
|3.68
|3.38
|最低值
|2.13(2.13)
|2.52
|2.79
|3.01
|平均值
|3.02(3.1)
|3.32
|3.37
|3.19
|中位數
|3.22(3.28)
|3.35
|3.39
|3.19
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1,004.53億
|1,005.26億
|1,034.31億
|1,002.70億
|最低值
|817.96億
|785.22億
|828.32億
|891.13億
|平均值
|946.46億
|935.91億
|966.64億
|946.92億
|中位數
|958.87億
|944.59億
|978.29億
|946.92億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.56
|0.21
|3.03
|5.59
|3.83
|營業收入
|766.19億
|527.45億
|838.87億
|1,241.66億
|1,025.04億
詳細資訊請看美股內頁：
PETROLEO BRASI(PBR.A-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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