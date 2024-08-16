鉅亨速報 - Factset 最新調查：美盛MOS-US的目標價調降至32元，幅度約8.57%
鉅亨網新聞中心 2024-08-16 16:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對美盛(MOS-US)提出目標價估值：中位數由35元下修至32元，調降幅度8.57%。其中最高估值50元，最低估值26元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予美盛評價：積極樂觀9位、保持中立11位、保守悲觀2位。
美盛今(16日)收盤價為27.7元。近5日股價上漲8.57%，標普指數上漲4.21%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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