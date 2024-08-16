兩樣情！香港房價創8年新低 租屋市場火熱衝4年半新高

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-16 14:58

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香港房市持續低迷，最新數據顯示該城市房價創 8 年新低，而買氣低迷的另一面則是租賃市場欣欣向榮。根據香港差餉物業估價署的數據，今年 6 月租金指數為 189 點，月增 0.16%，創 4 年半新高。

根據中原地產數據，香港今年 6 月新屋成交量回落至 660 套，創港府 2 月大規模刺激房市後新低。當時政策是中國買家買房和香港本地居民同權，不需要繳納 7.5% 的買家印花稅和新屋印花稅，香港居民第二間房 7.5% 的額外印花稅、半年轉賣的 20% 額外印花稅也都被撤銷。

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成交量也因此大幅度暴漲，3 月和 4 月的新屋成交量分別為 3971 套和 8551 套，5 月份則維持在 5546 套，6 月時則迅速跌至 3856 套，7、8 兩月也難逃下跌。

率先感受到寒意的是新屋開發商，大規模的打折優惠頻頻出現，尤其是 7 月份新開的建案，位於香港啟德和黃金海岸，幾乎都是同一區最低價，甚至是全港新屋最低價開售。

新屋與中古屋量價齊跌，但租金卻一步步墊高，香港房市迎來至暗時刻。

縱觀香港房市的跌勢，幾乎與中國同步。香港經歷這一輪下跌後，中古屋價格幾乎回到 2016 年水準，新屋則因打折促銷力度大，幾乎跌回 2015 年水準。