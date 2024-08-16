中國內需消費太弱 老乾杯調降客單價10-20%

乾杯表示，在中國的老乾杯降價最多近 20%，以因應當地市場的變化，同時乾杯上半年也在在中國關掉 7 家分店，占中國總分店數約 30%，包括老乾杯 1 家、乾杯燒肉居酒屋 6 家，使中國營收占比下降至 20%，預計下半年將再關 4 家，合計是原總店數的 50%。