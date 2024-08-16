中國內需消費太弱 老乾杯調降客單價10-20%
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-16 11:40
由於目前中國消費動能低迷，連鎖餐飲集團乾杯 (1269-TW) 不諱言，在中國的主力品牌「老乾杯」調降客單價，並推新菜單提升競爭力，平均降幅 10-20%。
乾杯表示，在中國的老乾杯降價最多近 20%，以因應當地市場的變化，同時乾杯上半年也在在中國關掉 7 家分店，占中國總分店數約 30%，包括老乾杯 1 家、乾杯燒肉居酒屋 6 家，使中國營收占比下降至 20%，預計下半年將再關 4 家，合計是原總店數的 50%。
累計前 7 月乾杯合併營收 25.89 億元，年減 7.32%，仍為同期次高，乾杯表示，集團持續進行體質改善，並積極掌握節慶商機推出各式行銷活動。
其中，台灣事業「麻辣 45」台中中港店於 7 月轉型為「麻辣 45 放題」吃到飽品牌，以每人 799 元起，提供多達 50 道食材和日本、澳洲和牛吃到飽，業績較上月未轉型前增長超過 50%。
另一方面，乾杯旗下電商零售事業「乾杯超市」推出中秋禮盒和超早鳥優惠開跑，搶攻中秋送禮與自家烤肉市場。
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