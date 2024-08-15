寒舍上半年大賺半個股本 樂看下半年迎另一營運高峰

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-15 11:20

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連鎖飯店業者寒舍餐旅 (2739-TW) 上半年稅後純益衝上 5.19 億元，年增達 328.6%，每股純益 (EPS) 5.67 元，改寫歷史同期新高紀錄，寒舍樂觀看待，下半年進入觀光和餐飲傳統旺季，預期將迎來另一波營運高峰。

寒舍指出，今年回歸正常消費動能，旗下各館飯店宴會廳企業春酒、會議需求暢旺，同時，在諸多國際大展加持下，國際商務客來台數超乎預期，北部飯店整體住宿市場大好，6 月 COMPUTEX 展期的團體訂房需求為去年 2 倍。

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而在餐飲方面，除了需求熱絡，台北寒舍艾美酒店全新餐飲品牌「TIPSY Sparrow」與外賣店「Drip & Dough」5 月起正式營運，挹注忻營收動能。

展望後市，寒舍看準三節銷售主力的中秋節，集團今年禮盒銷量目標拉抬至 2.7 萬盒，目前持續熱銷中。