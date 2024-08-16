〈熱門股〉優群法說會後利多出盡 股價收黑
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-16 13:40
連接器廠優群 (3217-TW) 法說指出，受惠 DDR5 滲透率持續攀升、美系客戶微型沖壓件出貨放大，第三季旺季營運將創高，不過，今 (16) 日開低走低收 148.5 元，下跌 3.88%、相較大盤大漲，表現相對弱勢。
優群表示，SO-DIMM 的 DDR5 滲透率由第一季的 25% 提升至第二季的 38%，第三季則估將成長至 45%，第四季有機會過半；Long-DIMM 上半年出貨雖然不如預期，但下半年會努力追，全年還是會成長。
微型沖壓件方面，優群表示，受惠美系客戶新機將發表上市，7-10 月將進入出貨旺季，預期下半出貨將比上半年多一倍，且微型沖壓件毛利率較高，將對下半年毛利率拉升、獲利有正面助益。
優群認為，第三季進入旺季，營運可望來到歷史單季新高，在產品組合轉下，下半年毛利率可望站穩 5 成；以上半年產品營收來看，SO-DIMM 33.4%、M.2 29.9%、Type-C 11.8%、Long-DIMM 10.4%、Metal Bar 6.6%、其他 7.9%。
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