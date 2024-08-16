〈熱門股〉優群法說會後利多出盡 股價收黑

優群表示，SO-DIMM 的 DDR5 滲透率由第一季的 25% 提升至第二季的 38%，第三季則估將成長至 45%，第四季有機會過半；Long-DIMM 上半年出貨雖然不如預期，但下半年會努力追，全年還是會成長。