三商餐飲上半年獲利逾5成 最快Q4掛牌上市

連鎖餐飲業者三商餐飲 ( 7705-TW ) 今 (14) 日指出，上半年新展 12 家門市，推升上半年合併營收達 31.23 億元，年增 9.66%，稅後純益 1.86 億元，年增 54.58%，每股純益(EPS)3.08 元，整體獲利已近去年全年水準，依預計時程，最快於第四季掛牌上市。

‌



三商餐飲表示，第二季營運成長主要受惠於母親節檔期、三商巧福生日慶及拿坡里年中慶，加上原物料成本管控得宜，後續隨著第三季暑假旺季、奧運應援活動、父親節和中秋節等節慶檔期，有望持續衝高。