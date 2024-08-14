三商餐飲上半年獲利逾5成 最快Q4掛牌上市
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-14 16:49
連鎖餐飲業者三商餐飲 (7705-TW) 今 (14) 日指出，上半年新展 12 家門市，推升上半年合併營收達 31.23 億元，年增 9.66%，稅後純益 1.86 億元，年增 54.58%，每股純益(EPS)3.08 元，整體獲利已近去年全年水準，依預計時程，最快於第四季掛牌上市。
三商餐飲第二季合併營收 15.97 億元，季增 4.7%、年增 12.21%，稅後純益 1.12 億元，年增近 77.42%，EPS 1.85 元。
三商餐飲表示，第二季營運成長主要受惠於母親節檔期、三商巧福生日慶及拿坡里年中慶，加上原物料成本管控得宜，後續隨著第三季暑假旺季、奧運應援活動、父親節和中秋節等節慶檔期，有望持續衝高。
另一方面，三商餐飲已成功將線上品牌「咖意哩」實體化，並在近日開出汐止遠雄廣場開設第一家門市，挹注新成長動能。
三商餐飲上半年新展 12 家門市，主要營運「三商巧福」、「拿坡里」、「福勝亭」三大品牌，以三商巧福逾 160 家據點為主力品牌。
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