數字受惠房市車市買氣 下半年營運動能熱

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-15 11:53

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數字科技 (5287-TW) 日前公布 7 月合併營收創高，展望下半年，隨著房市持續熱絡、車市新車款陸續發表，再加上平台新服務上線，持續挹注營收動能。

數字上半年合併營收達 11 億元，年增 6%，稅後純益 3.62 億元，年增 2.13%，每股純益 (EPS)6.49 元，反映上半年房市受惠新青安房貸政策，帶動 591 房屋交易營收成長，另一方面，各大品牌車廠持續擴大刺激車市，推升 8891 汽車交易訪問量增長。

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591 房屋交易占數字營收比重 69%，8591 寶物交易營收占比 15%，8891 汽車交易營收占比 10%，518 熊班暨人力平台營收占比 6%。

展望下半年，數字表示，持續針對不同用戶需求，增加多元的收費方案，並持續與異業合作，以提升各平台的被使用頻率，其中小雞上工於 7 月推出「競價精選」和「置頂曝光」方案，有效提高會員黏著度。

另一方面，六都 7 月房屋買賣移轉棟數 2.66 萬件，年增逾 3 成，且 7 月車市旺，整體車輛領牌數達 4.57 萬台，年增 8%，推動旗下主力平台 591 房屋、8891 汽車持續維持高水準表現。