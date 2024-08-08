威剛結盟數字王國 引領AI新時代的娛樂體驗

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-08 20:00

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全球記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (8) 日宣布，旗下電競品牌 XPG 與好萊塢視覺特效及 AI 虛擬人技術公司數字王國（Digital Domain）拓展雙方合作，由數字王國取得 XPG 於大中華及美洲區產品銷售代理權，結合雙方優勢創造結盟綜效，預期將為遊戲、時尚、影視、娛樂等各產業帶來嶄新的里程碑。

數字王國先前已協助威剛打造品牌大使，包括 AI 虛擬人 Mera 於 2024 台北國際電腦展風光亮相。威剛看好，數字王國於全球娛樂產業的優勢與地位有助於推展 XPG 全方位產品進化，品牌大使 Mera 也可望實現數字王國 AI 虛擬人應用技術落地，雙強聯手共同引領 AI 新時代的娛樂極致體驗。

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威剛電競品牌 XPG 致力突破產業極限，持續推出遊戲創新產品與服務，讓玩家享有更出色的遊戲嶄新體驗，而威剛不斷追求創新和極致娛樂體驗的精神與數字王國的技術優勢不謀而合，雙方聯手將可為產品與應用開創全新可能。

數字王國誕生於好萊塢，歷經 30 多年發展，已參與製作數百部電影和劇集、數千個商業廣告、遊戲影像、實驗型與沉浸式體驗，在視覺特效、AI 虛擬人和可視化等領域逐步實現全球性拓展，掌握極具競爭力的技術實力、創意思維，以及好萊塢影業 IP 授權洽談經驗與優勢。

威剛董事長陳立白看好，數字王國多年在全球視覺特效及娛樂產業累積的深厚實力與領先技術，非常期待與數字王國的合作可為威剛集團帶來更多元及更寬廣的營運效益，除了電競品牌 XPG 未來於大中華及美洲區的業務表現可望蒸蒸日上，期望未來雙方合作範圍將穩定擴大，為集團創造強勁的成長與獲利動能。

數字王國看準 AI 虛擬人已然成為新世代不可或缺的要素，搶先布局研發，將 AI 虛擬人的構建流程迭代為即時捕捉、渲染和驅動，創造出具有情感表現力和互動特性的數位角色，這一成果促使數字王國將其應用延伸至大銀幕之外，如娛樂、旅遊、教育及金融服務等領域，而在與威剛聯手合作下，將更進一步結合遊戲產品拓展應用。

由數字王國與威剛共同打造的 XPG 品牌大使「AI 虛擬人 Mera」，繼日前於台北國際電腦展 COMPUTEX 中亮相後，於今日發表會再度現身亮相並現場即時互動，展現虛擬人科技結合 AI 創新技術，緊扣「Entering a New Domain of Gaming Lifestyle」主題，未來可望在威剛系列產品應用帶來突破與創新體驗，如在電競產品中導入 AI 虛擬助理、AI 虛擬夥伴等特色應用，革新玩家遊戲體驗。

數字王國執行長謝安表示，數字王國致力研發與拓展 AI 虛擬人多元應用與商業模式，AI 跨界應用的時代已經到了，很榮幸能與威剛結盟，整合雙方軟體、硬體及 AI 技術突破創新，加上數字王國在好萊塢 IP 授權方面別具優勢，不僅能為威剛與 XPG 產品帶來創新變革，也將挹注數字王國推動 AI 虛擬人應用技術落地。

今日在發表會的現場，王牌製作人林心如、金星文創王偉忠先生、時尚教母伊林娛樂副董事長陳婉若也以特別嘉賓之姿專程到場支持，共同為這場意義非凡的跨界結盟發表會共襄盛舉。