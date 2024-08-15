〈台股開盤〉 V轉完成打底後 早盤失守2萬2 續攻須帶量收復月線

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-15 09:49

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美股收盤上漲，但今 (14) 日台股集中市場以平盤開出，主要在於大立光 (3008-TW) 的除息 40 元未見激情亮麗的填息表現，早盤反而貼息，同時，大盤在早盤以平盤開出後翻黑，失守 2 萬 2，市場專家指出，台股台股的落底跡象明確，至今仍爲 V 型反彈格局，指望震盪向上的走勢關鍵在能否帶量站上月線。

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光學元件股股王大立光 2024 年上半年盈餘配每股配息 40 元，依照大立光 2024 年上半年每股稅後純益 79.49 元計算，盈餘配發率爲 50.3%。大立光今天除息，參考價 2800 元，但貼息下跌，盤中最低價 2705 元，下跌 95 元。反而亞光 (3019-TW) 股價早盤走高。

在今晨收盤的美股方面，投資人消化最新通膨數據，預測 9 月降息應無懸念，美股主指週三 (14 日) 多小幅走高。標普 500 指數上漲 0.4%，那斯達克指數收盤略高於平盤價。道瓊收紅超過 200 點。美國 7 月消費者物價指數 (CPI) 年增 2.9%，略低市場預期，剔除食品與能源成本的核心 CPI 在 7 月年升 3.2%，符合市場預期。人們普遍預期聯準會將在 9 月將政策利率從一年多來的 5.25%-5.50% 區間下調，但降息幅度仍存在一些不確定性。

美股週三 (14 日) 主要指數表現：美股道瓊指數上漲 242.75 點，或 0.61%，收 40,008.39 點。那斯達克指數上漲 4.99 點，或 0.03%，收 17,192.6 點。S&P 50 指數上漲 20.78 點，或 0.38%，收 5,455.21 點。費城半導體指數下跌 8.96 點，或 0.18%，收 4,933.35 點。NYSE FANG + 指數下跌 8.73 點，或 0.080%，收 10,926.13 點。台股 ADR 互有消長。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.38%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.62%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.11%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.37%。

資深證券分析師黃漢成指出，台股大盤仍將震盪向上，大盤未跌破 19662.74 的前波低點前，台股仍 爲安全。