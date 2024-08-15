台亞旗下星亞 8月底重啟登錄興櫃 法人看好明年獲利挑戰半個股本

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-15 14:15

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台亞集團 (2340-TW) 旗下星亞視覺 (7753-TW) 即將重啟興櫃掛牌程序，預計 8 月底以每股 45 元參考價登錄興櫃市場。公司上半年獲利 3991 萬元，每股稅後 1.81 元，超出市場預期。法人看好星亞 2024 年營收勁揚逾 3 成，EPS 上看 4 元，明年挑戰獲利半個股本。

星亞視覺專注於數位顯示系統及視覺燈光系統的研發與製造，擁有高解析度色彩校正、超大型顯示螢幕及同步即時顯示等核心技術。公司主打戶外顯示系統，結合母公司日亞化的 LED 技術，在大型戶外廣告數位看板領域具有競爭優勢。

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星亞總經理李柏龍表示，北美市場以傳統印刷為主流，戶外數位 LED 顯示看板滲透率僅 3%，未來成長空間廣闊。公司目標每年營收成長 10~20%。此外，受惠於資安考量，陸廠被剔除機率增加，星亞的控制系統近來獲得客戶青睞。