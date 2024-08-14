〈房產〉新北千萬元總價住宅越來越難尋 往淡水走可能還有點指望

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-14 12:16

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隨新北地區房價的逐步上漲，千萬元內可購得的房屋也變得越來越少。房仲業者依實價登錄成屋交易資訊，觀察新北市近五年中古屋成交總價帶的占比變化，可以發現 1000 萬元以下的住宅交易占比從 2020 年的 51% 下滑至 2024 年的 31%。

而新北市 1000-1500 萬元總價帶交易占比在 2024 年正式超車，成為新北市 2024 年主力總價帶。

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觀察新北市近五年中古屋成交總價帶變化，可以發現總價帶 1000 萬元以下住宅交易占比大幅減少。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，造成新北市千萬元以上住宅大增的現象原因有二：一是區域層面，隨著三環六線、機捷線等交通設施逐步到位，加上 TPASS 助力，增進新北市的交通便聯性，促動雙北生活圈不斷向外擴，有效推升新北市全市的房價上揚。

其次在政策層面上，隨著去年 8 月新青安上路，在貸款最高可達 1000 萬元的優惠下，催動民眾優先選擇 1000 萬元 - 1500 萬元總價帶的物件，以求優惠最大化。因此在上述作用下，近五年新北市 1000 萬元 - 1500 萬元總價帶的交易占比提升明顯。

進一步細觀新北市各行政區 2024 年主力總價帶占比，可以發現位處蛋白區的五股、三峽與土城的 1000 萬元 - 1500 萬元總價帶占比最高。陳金萍指出，由於新北核心區域如板橋、中和、永和、新店等區域的房價已高。因此部分消費者在總價考慮下，選擇至新北蛋白區置產，出現「以通勤時間換房價」現象，帶動五股、三峽與土城的中古屋價格往 1000 萬元 - 1500 萬元區間移動。

進一步觀察今年總價千萬內的中古屋交易占比可以發現，淡水是唯一占比超過 50% 的行政區，代表每兩個成交物件就有一個在千萬內。陳金萍說明，淡水由於長年供給量較大，造就其房價增幅相對平緩，總價也較親民實惠，因此吸引不少一定預算內的購屋族群在此卡位置產。