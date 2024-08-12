〈房產〉房貸鬧錢荒 房仲：14年來房貸每件平均542萬升至977萬元肇禍

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-12 15:49

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2024 年房市交易暢旺，全年有機會挑戰 36 萬棟，移轉棟數有機會挑戰 2011 年後新高，雖然交易移轉棟數未創歷史新高，但銀行房貸卻是罕見的緊縮，房仲業者分析，主要原因可能與單筆房貸金額快速攀升有關係，2010 年第一季平均房貸金額為 542 萬元，但今年第一季平均房貸金額已達 977 萬元，房貸金額相當於一件抵 2010 年的 1.8 件。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，已經很久沒聽到銀行房貸像現在這麼緊縮，部分銀行開始陸續調高報價，甚至針對 VIP 放款或者排隊等放款等狀況，雖然過一陣子可能銀行就會又有額度出來，不過若是公股行庫放款態度趨於保守，房貸案件湧入尚有資金的民營銀行，可能過幾個月現在還正常接案的銀行也會受不了。

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現在銀行放貸保守也出現一些過去罕見的狀況，包括可能本來有洽詢過的預售整批房貸，有些銀行現在不認當初條件，還有整批房貸只給部分名額，最後交屋客戶只能去找自己熟悉的銀行，曾敬德表示，為了爭取客戶與維護往來關係，整批房貸本來條件都會比較優惠，不過現在資金有限，留給一般房貸戶更有利可圖的狀況下，購屋人要多問幾家銀行才是個較保險的做法。

2024 上半年全台房市表現火熱，一、二手市場呈現價量齊揚走勢，2024 年上半年建物買賣移轉棟數 17.7 萬棟，年增達 27%，信義房價指數六都加上新竹，第二季房價指數年增 4.8%-17%，整體房市呈現價量齊揚走勢，全年買賣移轉棟數有機會挑戰 36 萬棟。

但是相對於 2004-2007 每年移轉棟數都超過 40 萬棟，也未出現錢荒的現象，但觀察 2010 年第一季民眾購屋貸款平均每件 542 萬元，到今年第一季民眾平均貸款每件 977 萬元，14 年就多出了 8 成的金額，短時間內出現大量貸款與房價大漲下，導致市場資金吃緊。