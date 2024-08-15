首相換人無礙日股行情修復力 法人：把握中長線入手價

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-15 10:02

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日本首相岸田文雄宣布將辭任首相，引發昨天日股盤中急跌震盪，第一金投信指出，日股經歷 8 月初急跌後，行情展現修復力，首相可能換人帶來的市場動盪，無礙經濟復甦與成長循環，目前日股 PE 約 14 倍、PB 約 1.2 倍，已較上半年下修，建議在股價震盪之際，可以把握中長線入手價進場日本投資機會，股價整理後仍將回復成長動能表現。

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急跌後修復行情反應市場對於美元與日元動向預期，美國經濟數據未如預期疲弱，日元利差平倉交易回緩，也使得日股交易情緒回穩，第一金量化日本基金經理人黃筱雲指出，從 7 月中觸抵波段高點後，最大拉回幅度兩成，目前股價反彈回復逾一成，股價僅回到年初起漲區，仍有修復空間可期。

觀察 2013、2014 年安倍經濟政策刺激日本經濟期間，日股數度發生急跌情形，不過隨後股價也出現修復行情及創高行情，根據 Bloomberg 數據統計，2013 年 5 月至 12 月、2013 年 12 月至 2014 年 9 月，及 2014 年 9 月至 2014 年 11 月，日股回檔逾一成後，在 1 個月至 6 個月的期間內，可望修復回到下跌前價位，且隨後會再創股價新高。

黃筱雲說明，日股這一路上揚具備強勁的基本面支撐，短線市場潛在波動與不確定性，投資決策宜保持戒慎恐懼態度，日股進入類股輪動快速階段，建議掌握多元配置策略，同時搭配風險平衡策略，強化投資日本的勝率、提高長線報酬空間。

26 日進行募集的第一金量化日本基金，結合韓國 QRAFT 金融科技公司量化模型，藉由雙量化投資模型進行選股及風險預測輔助，第一金量化日本基金協管經理人高若慈指出，近期包含：政治變數、各國貨幣政策，及股價漲多獲利賣壓等，影響金融市場股價見較大波動，市場快速出現類股輪動、大小型股風格情形。