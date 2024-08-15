技嘉上半年EPS 7.84元賺贏去年 AI伺服器動能持續強勁

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-15 12:09

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PC 品牌技嘉 (2376-TW) 昨 (14) 日公布上半年合併財報，由於 AI 伺服器動能強勁，並擺脫業外匯損，第二季每股純益 7.84 元，賺贏去年全年，激勵今天股價爆量上漲，早盤最高來到 254.5 元，漲幅將近 5%。

技嘉第二季營收 739.2 億元，季增 33.9%，年增 182.8%；毛利率 10.8%，季減 0.5 個百分點，年減 1.0 個百分點；營業利益 38.5 億元，季增 25.1%，年增 291.9%；營益率 5.2%，季增 0.3 個百分點，年增 1.4 個百分點。稅後純益 29.6 億元，季增 46.3%，年增 232.9%，每股純益 4.66 元。

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技嘉累計上半年營收 1,290.8 億元，年增 138.3%；毛利率 11.01%，年減 1.2 個百分點；營業利益 69.2 億元，年增 206.2%；營益率 5.3%，年增 1.1 個百分點；稅後純益 49.8 億元，年增 160.4%，每股純益 7.84 元。

技嘉同步公告，與旗下持股 99.86% 的子公司集嘉通訊進行簡易合併，以每股 17 元的現金對價收購集嘉通訊剩餘 0.14% 的少數股權。此次併購是為了調整集團組織架構，有助於資源的整合運用，對每股淨值及每股盈餘並無重大影響。

技嘉表示，儘管板卡業務進入淡季，但 AI 伺服器毛利率優於首季，帶動第二季營益率攀升至 5.21%，優於去年同期的 3.76%，AI 伺服器業務占比已突破六成，成為主要成長動能。公司目前擁有超過 300 家客戶，涵蓋歐美亞太地區的雲端服務商、研究機構及企業用戶，其中前 20 大客戶貢獻 8 成營收。