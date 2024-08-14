挪威主權基金上半年台股增12減5 持股中興電比重激增竄升榜首
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-14 13:56
挪威主權基金 2024 上半年持股名單出爐，在台股方面，總共新增 12 檔、減少 5 檔；持股比最高的變成中興電，比重從去年底的 1.66% 竄升到 5.25%；持股金額最大的仍是台積電。
挪威主權基金上半年新增 12 檔台股包括昱展新藥 1.94%、亞力電機 1.35%、世紀風電 0.22%、上詮 0.73%、宜鼎 2.83%、宜特 1.98%、來億 0.59%、旺矽 1.67%、國邑 * 0.81%、櫻花建 0.64%、穎崴 1.73%、洋基工程 0.88%。
挪威主權基金上半年減少的持股則有立凱電、瑞基海洋、太子建設、台產，以及昇達科等 5 家，總家數從去年 12 月 31 日的 496 家，截至今年 6 月 30 日來到 503 家。
若以持股比前十來看，依序是中興電 5.25%、高力 4.4%、雙鴻 4.01%、家登 3.85%、茂達 3.63%、中光電 3.58%、中砂 3.2%、京元電 3.13%、力旺 3.09%、聚陽 3.08%。與去年同期相比，除了家登、中砂外，其餘均為本次新進入前十名
與去年 12 月 31 日公告資料相比，挪威主權基金對中興電從原本 1.66% 竄升到 5.25%、高力及雙鴻也從原本的 1.55%、1.61% 提高到 4% 以上，中光電也增加約 2.7 個百分點，京元電、茂達、力旺、聚陽也都有增加，家登持平、中砂則下滑。
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