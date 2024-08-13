日股重返合理評價上車好時機 第一金量化日本基金8/26開募

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-13 21:12

‌



過去一個月全球金融市場經歷恐慌賣壓，東證指數一度重回近一年低檔，第一金投信提醒投資人「危機就是轉機」，近年首檔採取量化模型進行投資管理的第一金量化日本基金將自 26 日起開始募集，這檔基金採雙經理人管理、雙量化模型投資，第一金投信強調，日股重回相對合理評價，投資人宜把握危機入市掌握長期進場好時機。

第一金投信總經理廖文偉指出，日本股市在這幾年確實出現相當大的不同，例如：通縮與負利率的結束、邁入升息循環、企業大幅調薪、發放股息並大舉買回庫藏股、NISA 制度鼓勵日本散戶投入股市，國際大廠前進日本設廠，日本經濟進入嶄新時代，近期全球股市創紀錄動盪走勢，提醒投資人，要精選好股、更要留意波動風險管理，這也是第一金量化日本基金搭配 QRAFT 量化模型輔助以強化日本投資的重要工具。

‌



近期日股跟隨全球金融市場動盪出現一波急速修正，第一金量化日本基金主管經理人黃筱雲說明，這波股價急跌主因日銀於 7 月底升息至 0.25%，並啟動量化緊縮 (QT) 縮減購債等，加上美國就業數據意外疲弱，市場臆測經濟衰退與 9 月降息幅度放大等，投資人風險意識升高，弱勢日圓快速升值，反應利差交易平倉壓力，日股出現短線恐慌性賣壓，研判短線市場過度反應後，將持續校正回歸反轉。

日本升息、美國經濟趨緩與國際政局干擾，今年漲勢亮眼美股、台股、日股等，都面臨短線獲利賣壓，黃筱雲表示，以日股而言，東證改革發放股利和買回庫股持續推動，日本經濟擺脫長期通縮、薪資調升，鼓勵散戶投資制度等，日股資金動能強勁，這波急殺並非基本面改變，日本市場利多仍可期。

此外，美中抗衡下，日本成為受惠國，包括：台積電、美光等前往日本設立半導體廠，微軟、谷歌等公司則計畫在日本建置資料中心，黃筱雲認為，日本逐步形成半導體生態圈，持續推動經濟與企業獲利走揚，日股長多格局並未改變，近期日股拉回後，PE 回到 13 倍，低於上半年 15 至 17 倍水準，PB 則來到 1.2 倍，低於上半年 1.3 至 1.5 倍水準，重回相對合理評價，提供空手投資人進場好機會。

第一金量化日本基金 8 月 26 日正式展開募集，強調採取雙量化投資模型執行選股機制及風險預測，第一金量化日本基金協管經理人高若慈指出，近期全球金融市場出現罕見劇幅震盪，股價漲多回檔，加上地緣政治變數干擾，金融市場出現大小型股風格轉變，及不同產業類股快速輪動。