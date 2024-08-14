Google搶先蘋果大秀AI肌肉：Pixel 9系列整合人工智慧助手Gemini

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-14 02:49

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Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 周二 (13 日) 推出新款智慧型手機、手錶、耳機，其中手機深度整合自家人工智慧 (AI) 助手 Gemini，除了有意與蘋果 (AAPL-US)、三星一較高下外，也搶在蘋果這次秋季新品發表會正式推出 Apple Intelligence 前大秀肌肉。

Google 雖在網路搜尋領域占主導地位，但在科技設備領域方面長期處於劣勢，該公司也一直努力更緊密結合自家硬體與軟體。今年稍早時，原本掌管裝置與服務業務的 Google 資深副總裁歐斯特羅 (Rick Osterloh)，轉為負責帶領「平台與裝置」新部門，凸顯該公司押注這種更統一的方式可以將其硬體業務轉變成 AI 成長引擎。

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IDC 分析師 Linn Huang 表示，近期短時間內看到相當多人工智慧設備的消息，Google 不會甘願坐著乾瞪眼。

根據 IDC 的數據，截至 2024 年第二季，Google 在全球智慧型手機出貨量的市占率不到 1%，遠遠落後於三星 18.9% 的市占率和蘋果 15.8% 的市占率。這在一定程度上是因為 Google 進入的市場較少，而且專注於高階市場。另據 IDC 數據，Google 在美國 4.5% 的市占率使其成為第四大智慧型手機製造商。

雖然 Google 並未能從硬體設備方面獲得不錯的收入，但這次新品的安卓 (Android) 功能可能有助提振該公司 AI 機器人 Gemini 的訂閱，進而創造新營收。

據了解，Gemini 的語音聊天模式 Gemini Live 首先落地安卓手機且僅限英文語種。Google 從本周二開始向安卓手機的 Gemini 高級訂閱者推出，將在未來幾周擴展到蘋果的 iOS 系統，並提供更多語言版本。也就是說，安卓手機的高級訂閱者本周二就可使用英文版的 Gemini Live。

Pixel 9 系列

(圖：截取自 Google 官網)

Google 推出基本款的 Pixel 9、兩種進階款的 Pixel 9 Pro 和 Pro XL，還有可折疊的 Pixel 9 Pro Fold。這些新款手機都有內建的 Gemini AI 助理，大幅強化手機各方面的作用，例如看到食材照片後就能給出烹飪食譜，此外在攝影、圖像編輯方面也有著強大功能。

Pixel 9 Pro(圖：截取自 Google 官網)

值得注意的是，新款 Pixel 手機都配備 Google 自研的 Tensor G4 晶片。該公司表示，這款晶片在啟動應用程式和載入網頁時速度提高 20% 左右。

Pixel 9 Pro Fold(圖：截取自 Google 官網)

至於價格方面，Pixel 9 售價台幣 26,490 元起 (以下單位皆同)、Pixel 9 Pro 和 Pro XL 售價分別為 33,490 元與 39,990 元起，摺疊款 Pixel 9 Pro 價格則為 56,990 元起。上述手機均從台灣時間周三 (14 日) 開始預訂，Pixel 9、Pixel 9 Pro 和 Pro XL 的到貨日均為 8 月底，而 Pixel 9 Pro Fold 則為 9 月初。

Pixel Watch 3

(圖：截取自 Google 官網)

新的 Pixel Watch 系列有兩種不同尺寸，分別是 41 公釐螢幕尺寸比 Pixel Watch 2 大 10% 的基本款，還有 45 公釐螢幕尺寸比 Pixel Watch 2 大 40% 的版本，兩隻新手錶的亮度是上一代的兩倍。

Google 承諾，這款手錶的電池續航時間可達 24 小時，而且始終處於顯示狀態，用戶還可以透過該公司的 Nest 門鈴與送貨員進行互動，也可以用來控制連網的 Google TV。

售價方面，基本款為 11,990 元起、較大版本的為 13,490 元起，和上述新款智慧型手機一樣即刻開始預訂，到貨日期預估在 9 月 10 日至 11 日。

Pixel Buds Pro 2

(圖：截取自 Google 官網)

Pixel Buds Pro 2 是首款搭載 Tensor 晶片的耳機，，執行速度比音速快 90 倍，提供 2 倍的主動降噪效果和頂級音質。另外不需拿出手機，就能與 Gemini 對話，除可聽取電子郵件中的資訊、詢問步行路線，還能與 Gemini 對話進行腦力激盪。

設計方面，Pixel Buds Pro 2 的設計參考了 4,500 萬筆不同耳形的資料，因此就算全天佩戴也舒適無比。運動時可以使用旋扭可調式穩定器，將 Pixel Buds Pro 2 牢牢固定在耳道中，或朝其他方向調整。