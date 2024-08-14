鉅亨速報 - Factset 最新調查：英業達(2356-TW)目標價調降至59元，幅度約3.28%
鉅亨網新聞中心 2024-08-14 08:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對英業達(2356-TW)提出目標價估值：中位數由61元下修至59元，調降幅度3.28%。其中最高估值70元，最低估值41元。
綜合評級 - 共有8位分析師給予英業達(2356-TW)評價：積極樂觀2位、保持中立7位、保守悲觀0位。
英業達(2356-TW)今(13日)收盤價為47.8元。近5日股價上漲11.29%，相關電腦週邊近5日上漲9.5%，集中市場加權指數上漲6.32%，股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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