英業達Q2獲利年增3成 AI伺服器有望推升Q3營運登高峰
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-13 19:56
英業達 (2356-TW) 今 (13) 日公告第二季財報，第二季稅後純益達 18.11 億元，年季雙增，每股純益 0.5 元。英業達表示，AI 伺服器動能強勁，美系 AI 伺服器出貨比重增加，有望帶動第三季營運登高峰。
英業達第二季營收 1541.58 億元，季增 18.08%，年增 17.99%；毛利率 5.03%，季減 0.27 個百分點，年增 0.42 個百分點；營益率 1.69%，季增 0.05 個百分點，年增 0.56 個百分點；稅後純益 18.11 億元，季增 66.2%，年增 30.25%，每股純益 0.5 元。
英業達今年上半年營收 2846.64 億元，年增 13.48%；毛利率 5.14%，年增 0.38 個百分點，營益率 1.66%，年增 0.56 個百分點；稅後純益 29 億元，年增 27.7%，每股純益 0.81 元。
展望後市，英業達表示，看好伺服器出貨全年成長 2 成。筆電部分，由於品牌廠筆電拉貨時程提前至第二季，預期第三季筆電出貨將季對季持平，全年則有個位數成長。智慧裝置方面，下半年迎來旺季，呈現逐季成長，預期將季增個位數百分比，全年年增高個位數百分比。
英業達提到，第三季筆電出貨雖然持平，但美系 AI 伺服器出貨提升，加上智慧裝置產品進到旺季，有望帶動第三季營收季增中個位數百分比。
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