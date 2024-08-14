鉅亨速報 - Factset 最新調查：力成(6239-TW)目標價調降至173元，幅度約3.89%
鉅亨網新聞中心 2024-08-14 08:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對力成(6239-TW)提出目標價估值：中位數由180元下修至173元，調降幅度3.89%。其中最高估值200元，最低估值120元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予力成(6239-TW)評價：積極樂觀4位、保持中立6位、保守悲觀1位。
力成(6239-TW)今(13日)收盤價為141.5元。近5日股價上漲8.02%，相關半導體業近5日上漲7.32%，集中市場加權指數上漲6.32%，股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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