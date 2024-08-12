【量大強漲股整理】台股反攻向上，AI伺服器有機會續航向上，飆股大公開?

鉅亨研報 2024-08-12 16:56

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加權指數，今日開高走高，終場上漲 304.26 點，收在 21773.26 點，成交量 3824 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 191.48 億，投信買超 79.01 億，自營商賣超 84.03 億，三大法人合計買超 186.46 億，其中，投信連 29 買，累計 2002.04 億。

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美股四大指數漲跌互見，道瓊上漲 0.13%，標普 500 指數上漲 0.47%，納指上漲 0.51%，費半下跌 0.43%，隨著已公布的樂觀經濟數據，市場對經濟衰退的擔憂有所緩解，美股 4 大指數明顯止跌，(AAPL-US) 蘋果，上漲 1.37%，收在 216.24 美元，市場預期即將上市的 iPhone 16 將會大賣，挹注蘋果營收，(TSM-US) 台積電 ADR 上漲 1.56%，收在 167.12 美元；台股方面，加權指數，終場上漲 304.26 點，收在 21773.26 點，站穩半年線繼續往上攻，短期有望挑戰站回季線；本周即將公布多個重大數據，8 月 13 日周二公布美國 7 月生產者物價指數 ( PPI )，8 月 14 日周三公布美國 7 月消費者物價指數 ( CPI )，相關公布內容，將會影響美國聯準會 9 月的降息意願和幅度，8 月 15 日周四公布美國 7 月零售額，相關公布內容，將會影響市場對於美國經濟是否衰退的預期。



權值股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 0.64%，收在 940 元，台積電受惠四大客戶、六款熱門晶片投片量源源不絕挹注，帶動下半年營收急拉，2024 年整體營運將比預期更強，全年營收年增率可望由公司原預期的 26% 至 29%，調升至三成以上，上看 31% 至 34%；(2317-TW) 鴻海，上漲 4.45%，收在 176 元，8 月 14 日鴻海法說會即將登長，市場預期會聚焦在輝達 GB200、蘋果 iPhone 16 備貨等進度，法人預估鴻海營收和獲利將會雙雙持續成長；(2454-TW) 聯發科，上漲 4.44%，收在 1175 元，新發表的天璣 9400 晶片將切入多款手機，同時 Windows on Arm、車用、ASIC、Cloud AI 等產品將於明年下半年量產，仍然看好後市。

今日盤面焦點為 ODM 代工族群，(2382-TW) 廣達，上漲 6.8%，收在 267 元，7 月營收 1242 億元，月增 11%，年增 43%，GB200 伺服器整機訂單，預計今年 9 月開始量產，可明顯貢獻營收，法人預估，廣達今年 EPS 上看 13.8 元，目標價上看 400 元；(6669-TW) 緯穎，上漲 4.8%，收在 1965 元，7 月營收 311 億元，月增 1%，年增 76%，AWS ASIC 伺服器，預計今年上半年出貨 600 - 1000 個機櫃，今年下半年出貨 4000 - 5000 個機櫃，出貨量大幅提升，營收將明顯成長；(2356-TW) 英業達，上漲 4.66%，收在 48.3 元，地表最強晶片 GB200 近期進入量產，各家廠商訂單比例曝光，市場點名的英業達也名列其中，最快將在年底啟動出貨，挹注營收，未來也會持續研發浸沒式散熱系統，強化產業競爭力，董事長葉力誠指出，未來幾年營收和獲利表現將會穩定向上。

傳動元件廠 (4540-TW) 全球傳動，上漲 4.87%，收在 45.2 元，再創波段新高，近期表現明顯優於大盤，有望成為下一波成長主流，全球傳動目前訂單以新能源、醫療、自動化設備、產業機械為主，先前產業狀況仍不明朗，大多以急單為主，而近期已逐步回到正常下單模式，目前訂單能見度約 2 個月，有些產量有限的產品則可看到 4 個月，月產能利用率也從 70％回升至 75％，法人預期，Q3 起每月營收都有機會看 2 億元以上，加上鶯歌廠處分利益挹注，全年有機會拚轉盈。

(3013-TW)晟銘電，亮燈漲停，收在 103.5 元，再度突破百元大關，7 月營收 10.37 億元，攀上 20 個月來新高點，月增 13%，年增 89%，今天站穩半年線續攻，下周有望挑戰站回季線之上，晟銘電不僅即將開始出貨搭載 (NVDA-US) 輝達 GB200 AI 伺服器機櫃，也積極研發水冷散熱機櫃關鍵零組件，水冷機櫃可望於今年第 4 季開始出貨，成為 2025 年關鍵成長動能，為了消化大量訂單，目前已規劃在泰國興建 AI 伺服器生產基地，預計 2024 年底完工試產，2025 年開始生產並貢獻營收。

美國聯準會有望進入降息循環，讓市場資金持續從大型科技股轉移到對利率敏感的營建族群，(1446-TW) 宏和，亮燈漲停，收在 49.3 元，目前最重要的建案是新北板橋市中心君麟建案，將從今年開始進入認列高峰期，若能全數售出，估計可貢獻淨利 45 億元左右，換算 EPS 高達 30 以上，有望吸引資金買進，推升股票上漲。

(4566-TW) 時碩工業，亮燈漲停，收在 92.2 元，7 月營收 4.32 億，月增 3%，年增 38%，不僅業績表現相當亮眼，時碩工業更是少數擁有多元題材的潛力黑馬股，水冷散熱題材，水冷接頭金屬扣件已經送樣驗證，預計最快 2024Q4 開始出貨給散熱大廠，再加上近期傳出水冷快接頭嚴重缺貨，時碩工業將會大幅受惠；電動車題材，目前已成功打入全球最大電動車廠比亞迪供應鏈，汽車零組件營收已明顯成長；航太題材，隨著全球疫情陸續解封，航空產業明顯復甦，旗下天陽航太陸續接到航太大廠長期訂單，是今年最主要的成長動能；醫療題材，時碩工業鎖定中國前五大微創手術器械大廠提供吻合器產品，醫療領域將成為營運的第四隻腳，擁有 4 個熱門題材，時碩工業股價上漲可期。

AI 股有機會續攻向上?

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師