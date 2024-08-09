〈台股開盤〉暴漲逾500點收復昨日跌點 為V轉完成打底階段

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-09 09:59

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美股收盤出現大反彈，台股集中市場今 (9) 日由權值股台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 、聯發科 (2454-TW) 開盤上揚貢獻近 300 點，大盤開盤上漲 341.9 點以 21212 點開出，盤中最高漲點突破 500 點，收復昨日跌點 425 點。市場專家指出，台股的落底跡象明確，指數震盪向上並極有可能挑戰新高。

台股 8 月 9 日新台幣兌美元匯價早盤報 32.476 元、升值 1.11 角。

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台股集中市場今天早盤以 21212 點開出，漲 341.9 點，盤中最高漲點突破 500 點，最高達 21460.72 點，預估全場成交值放大到 4700 億元。

早盤以由權值股台積電上漲 31 元貢獻漲點 246 點，鴻海上漲貢獻漲點 29.6 點，聯發科上漲並貢獻漲點 18.2 點。此外，蘋果概念股大立光 (3008-TW) 及玉晶光 (3406-TW)、華通 (2313-TW) 開盤上漲。

就今天早晨收盤的美股來看，道瓊漲超 630 點，那指和標普走高逾 2%。晶片股領漲，輝達和台積電 ADR 勁揚超 6%，費半氣勢如虹，收漲超 6%。

收盤美股道瓊指數上漲 683.04 點，或 1.76%，收 39,446.49 點。那斯達克指數上漲 464.21 點，或 2.87%，收 16,660.02 點。S&P 500 指數上漲 119.81 點，或 2.3%，收 5,319.31 點。費城半導體指數大漲 303.74 點，或 6.86%，收 4,730.01 點。NYSE FANG + 指數大漲 356.59 點，或 3.52%，收 10,489.39 點。