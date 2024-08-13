賣不停！黃仁勳8月以來每天都在賣輝達股票 套現8,676萬美元

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-13 16:43

‌



今年 8 月，億萬富翁企業家、輝達（Nvidia）(NVDA-US) 執行長黃仁勳每個交易日都在出售輝達的股票，累計套現 8,676 萬美元。

美國證券交易委員會（SEC）的最新文件顯示，黃仁勳於 8 月 8 日和 8 月 9 日合計賣出 24 萬股輝達股票，套現 2,491 萬美元。

‌



文件顯示，截至上周，黃仁勳 8 月每個交易日都賣股，而且很有規律，8 月 1 日至 8 月 9 日，每日賣掉 12 萬股輝達股票，累計套現 8,676 萬美元。

近年來，人工智慧（AI）科技一直催動輝達不斷攀升，股價在今年 6 月達到頂峰。今年 6 月，黃仁勳減持 1.69 億美元輝達股票，7 月又賣出了創紀錄的 3.227 億美元股票。

事實上，他在 3 月提交的「10b5-1」交易計畫中就已經揭露了 6～8 月的售股決定。

這項「10b5-1 計畫」是 SEC 於 2000 年 10 月生效的一項規則，允許公司內部人士預先設立交易計畫，提前規劃出售和購買股票事項，且嚴格按照交易計畫實施，以證明他們沒有在交易中使用內幕消息。

巧合的是，黃仁勳的此輪套現的大頭，恰在科技股出現更大範圍拋售之前。

本月以來，全球股市遭遇大幅下挫，投資人正面對經濟數據意外疲弱、企業獲利不佳、以及季節性趨勢不佳等利空帶來的「完美風暴」。

隨著大盤走低，上周輝達經歷幾日暴跌。雖然輝達股價後來收復部分失土，但月初至今還是下跌近 7%。輝達周一收漲 4.08% 報 109.02 美元。

伴隨著本輪外部因素主導的震盪走勢，投資人也開始思考輝達本身是否存在一些風險，比如一些客戶正在尋找一些更為便宜的替代方案，又比如 AI 題材是否被過度投資了。