IEA月報：若OPEC+增加供應 油市恐面臨供應過剩

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-14 00:20

‌



國際能源總署 (IEA) 周二 (14 日) 公布最新月報顯示，如果石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 繼續實施增加供應的計畫，全球石油市場下季將從短缺轉為過剩。

截稿前，10 月交割的布蘭特原油期貨下跌 1.90%，至每桶 80.75 美元；9 月交割的西德州原油期貨下跌 2.02%，至每桶 78.44 美元。

‌



由於供應難以跟上夏季高峰需求，導致市場短缺，全球庫存受到打擊，但應該會在今年最後一個季度穩定下來。

從供給方面來看，非 OPEC + 產油國 2024 年和 2025 年每日將增加 150 萬桶，如果自願減產維持不變，OPEC + 的產量在 2024 年可能每日會下降 76 萬桶，但在 2025 年可能會每日增加 40 萬桶。

目前 OPEC + 尚未暫停從第四季開始逐步取消自願減產的計畫，然而其聯合部長級監督委員會 (JMMC) 在 8 月 1 日重申，可能會根據當前的市場情況暫停或撤銷其決定。

不過 IEA 認為，即使這些減產措施不變，明年全球庫存也可能每日平均增加 86 萬桶。美國、圭亞那、加拿大、巴西這四個美洲國家在這兩年中每年占非 OPEC + 供應增量的四分之三，約每日 110 萬桶。

由於一系列疲軟的宏觀經濟數據引發金融市場的廣泛避險情緒，抵消中東地區不斷升級的地緣政治局勢。 7 月布蘭特原油期貨每桶下跌 6 美元。

IEA 認為，儘管即期價格下跌，近月期貨合約的價差仍堅挺，反映出大西洋盆地市場的緊張局面。

該機構也指出，7 月的初步數據顯示，原油庫存進一步下降，成品油庫存增加，總庫存再次下降。這種動態正在擠壓煉油廠的利潤，可能替未來幾個月煉油廠活動的混亂和轉變奠定基礎。