〈能源盤後〉伊朗尚未進攻以色列 本周猶可談判 轉聚焦需求前景擔憂 原油走跌

鉅亨網編譯許家華 2024-08-14 06:03

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原油期貨價格周二 (13 日) 收低，在連續 5 天上漲後盤整，係因市場對伊朗進攻以色列的擔憂消退，並將注意力重新轉回對原油需求前景的擔憂。

能源商品價格

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9 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.71 美元或 2.1%，收每桶 78.35 美元。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 1.61 美元或 2%，收每桶 80.69 美元。

9 月交割的汽油期貨價格下跌 2.8%，收每加侖 2.3747 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.7% ，收每加侖 2.3892 美元。

9 月交割的天然氣價格下跌 1.9%，收每百萬 Btu 2.148 美元。

市場驅動力

原油價格連 5 日上漲至周一，WTI 和 Brent 原油價格創下 8 月高點，部分動力來自緊繃的中東局勢。市場擔心上個月哈馬斯高層在德黑蘭被暗殺後，伊朗將報復以色列。

盈透證券 (Interactive Brokers) 高級經濟學家 Jose Torres 表示，「WTI 原油在連續 5 日上漲後走低，主要係因中東局勢並未真的升級，而需求前景也稍微令人擔憂。」

伊朗誓言報復以色列 7 月 31 日在德黑蘭暗殺哈馬斯高層官員之舉。據《華爾街日報》報導，以色列在察覺伊朗與激進組織真主黨準備行動後，周一已將其軍隊置於高度戒備狀態。

《路透社》周二報導，伊朗官員表示，除非本周有可能舉行談判並達成加薩停火協議，否則將直接報復以色列。

總部位於巴黎的國際能源總署 (IEA) 發布月報，預計今明兩年需求增加程度將低於 100 萬桶 / 日，大致上與 7 月報告持平，且遠低於去年 210 萬桶 / 日的增幅，係因宏觀經濟驅動力「相對黯淡」。

IEA 表示，即使石油輸出國組織及其盟友 (即 OPEC+) 不執行其在第四季起開始解除部分減產措施的計畫，明年全球庫存也可能平均增加 86 萬桶 / 日，因為今年非 OPEC + 供應增加約 150 萬桶 / 日，明年將再次超過預期。

OPEC 周一小幅下調 2024 年和 2025 年需求成長的預測，理由是中國經濟疲軟。 OPEC 的需求成長預測持續遠高於 IEA 的預測，即今年增加 211 萬桶 / 日，明年 178 萬桶 / 日 。