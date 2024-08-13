〈房產〉今年最大手筆交易 高雄企業豪擲6.8億買市區千坪工業地

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-13 10:49

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據了解，該筆土地原地主為余姓等多名自然人共有，土地現況目前仍由三地集團 (1438-TW) 旗下的汽車駕訓班營業中，巧合的是，該駕訓班最早是設立在距離現址約 1 公里遠的 99 期市地重劃區預定地，不過隨土地進入重劃開發，該地已由建商插旗，因此 2022 年時被迫搬遷至現在的新址，才遷移不到 2 年，目前所在地又被地主給高價賣了，未來恐面臨二度搬遷。

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台灣房屋高雄 7+1 工商加盟店店長郭錫斌表示，該筆土地鄰近自由一路與龍德新路，跨過愛河就是萬豪酒店與義享天地商圈，區段受惠輕軌機能及龍德新路東延民族一路，大幅提升商圈機能優勢，周邊也具備龍華段自辦重劃區、99 期、107 期市地重劃區利多，為未來矚目發展區段之一。

郭錫斌指出，買家為生技產業，不屬工業範圍，相對更偏好環境污染度低、兼具交通與商業機能性佳的市區用地，可做為廠辦亦可規劃為觀光工廠，使用彈性大，且這類產業對周邊住宅抗性較低，自用投資皆宜，以高雄目前市區工業地可說是賣一塊少一塊，越來越稀有，而該筆土地佔地面積大、地形又方正、並具備地段優勢，價值性可說相當高，以非市區工業地單價行情就要 2 字頭，市區工業地以 4 字頭成交，頗符合市場行情，且以該標的整體條件，對買家來說，應是價值更勝於價格。

在高雄的住宅土地方面，商仲世邦魏理仕 (CBRE) 受託辦理高雄科學園區旁精華住宅土地公開標售，標案內容含逾 2 萬坪可直接開發的乙種建築用地，將在 10 月 15 日開標。