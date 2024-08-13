〈房產〉全台7月個人房地合一稅73億元單月新高 量大漲多是主因

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-13 14:00

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根據財政部統計資料庫最新資料統計，7 月個人房地合一稅收寫下單月歷史新高的 73.1 億元，年增率高達 124%，反映 2016 年買進的不動產價格大漲，且出售後產生可觀的房地合一稅金，以這樣進度推估，全年的個人房地合一稅收有機會突破 600 億元。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，房地合一稅收大增一方面是房價大漲，一方面可能與 2016 年後入手的不動產，交易量出現明顯量增，加上房地合一 2.0 上路後，適用短期高稅率的時間也拉長，因此個人的房地合一稅持續暴增，建議民眾要提早做好節稅規劃，並且充分了解相關條件。

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統計顯示，7 月個人房地合一稅收 73.1 億元，寫下歷史單月新高，過去都是年底 12 月個人房地合一稅收才會飆高，今年 7 月就寫下單月新高，且年增率超過一倍，各區域 7 月個人房地合一稅收王仍是台中，7 月稅收 14 億元，年增率將近一倍，新北市稅收 12.8 億元，年增 155%，高雄市 7 月個人房地合一稅收 11.7 億元，年增 143%，桃園市稅收 8.3 億元，年增一倍，台北市稅收 7.9 億元，年增 158%。