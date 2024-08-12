〈房產〉七都之外房價也飆漲 嘉義太保、苗栗竹南5年狂漲逾7成

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-12 11:00

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近年房價有感上漲，全台除了房市交易量最大的七大都會區外，其他縣市的行政區受益於經濟前景看好、區域發展題材等利多，使房價明顯上漲。房仲業者比較近五年上半年，七都之外其餘 11 縣市各行政區的中古屋平均單價變化，發現嘉義太保飆漲 76.5% 最高，苗栗竹南、頭份也有破 65% 增幅位居第二、第三。

觀察近五年上半年七都之外中古屋房價增幅最大的前三行政區，可以發現皆與「科技題材」息息相關。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，近年來嘉義太保市發展題材不斷，除了台積電即將進駐嘉義科學園區外，市內嘉義高鐵站周邊腹地廣大、發展前景看好，「華泰名品城」Outlet 也得標高鐵特定區土地，加上科技人才剛需買盤支撐，也讓太保市房價水漲船高。近五年中古屋平均單價從 10.4 萬元增長 76.5% 到 18.4 萬元。在眾多題材助攻下，太保市房價可能持續走高。

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至於苗栗竹南、頭份距離高科技產業聚集、就業人口眾多的新竹科學園區大約 20-30 分鐘車程，隨著新竹縣市的房價飆漲，驅使部分就業人口往房價相對親民的苗栗置產。再加上近年得益於五楊高架南延的建設，以及竹科竹南園區的擴廠，也促動竹南、頭份的房市熱絡，近五年兩個行政區的 中古屋單價皆有破六成五的增幅，站穩 2 字頭單價。

雲林虎尾的房價也有明顯增長。陳金萍表示，隨著虎尾高鐵特區開發題材持續發酵，以及科技大廠陸續進駐中科虎尾園區，矽品園區也在興建中，吸引了不少科技業族群來此置產，從而有效推升了虎尾的購屋需求，近五年虎尾的中古屋單價有逾六成的增幅，站穩七都之外第四名。

屏東市則是受益於屏東科學園的動土興建，以及高鐵延伸屏東拍板，這些重大公共建設也有效帶動屏東市房價的上漲。再加上屏東市距離高雄鳳山僅 30 分鐘車程，親民的房價也吸引部分高雄居民外溢至屏東市置產，使得屏東市房價持續水漲船高，近五年屏東市中古屋單價也漲破五成。