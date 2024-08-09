〈房產〉科技S廊道熱 高雄科學園區旁逾2萬坪住宅土地將公開標售

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-09 12:18

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台積電 (2330-TW) 的高雄設廠效應持續大，商仲世邦魏理仕 (CBRE) 受託辦理高雄科學園區旁精華住宅土地公開標售，標案內容含逾 2 萬坪可直接開發的乙種建築用地，將在 10 月 15 日開標。

世邦魏理仕指出，隨著政府積極推動南台灣發展計畫，以南科為核心的大南方科技聚落已趨成熟，南科營業額現已超越竹科，躍居全台三大科技園區之冠，開啟台灣科技園區發展以南方為首的新時代。而以高雄為串聯核心的南台灣科技 S 廊道，更因半導體先進製程布局，產業鏈上、中、下游全球大廠齊聚，成為全球最具價值的科技廊道。

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隨著台積電的引導作用，高雄半導體產業聚落成形，產業發展更帶進人口紅利，以楠梓科技產業園區作為半導體研發核心，北接路竹、橋頭至南科成為半導體製造聚落，預期將持續吸引高科技菁英的進駐。

世邦魏理仕林敬超總經理指出，此次受託辦理標售的高雄科學園區旁精華住宅土地，為企業支持南台灣發展計畫，因應南部科學園區高雄園區及相關周遭工業園區之發展，配合政府相關政策，有效帶動高雄區域發展的重大開發案。

原開發案申請人為國內知名上市櫃企業，投入資源完成基礎設施與道路開闢後進行資產活化。此開發案預計規劃為高品質之別墅型社區，配合未來高科技人才對於隱私及寧適性的要求，提供完善之公共設施、道路系統、公園綠地、植栽園藝及服務設施等，整體開發可形塑優質居住環境，為南台灣 S 廊道十分稀缺的大面積住宅開發案。