X未經同意拿用戶數據訓練AI 歐洲資料保護組織NOYB提申訴

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-12 23:10

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根據路透周一 (12 日) 報導，總部位於奧地利維也納、別名「不關你事」(NOYB)的「歐洲數位權利中心」(The European Center for Digital Rights)周一 (12 日) 對社群媒體平台 X 提出申訴，指責這家馬斯克旗下公司在未經用戶同意的情況下使用用戶客人數據訓練人工智慧(AI)，違反了歐盟隱私法。

歐洲數位權利中心創辦人施倫斯 (Max Schrems) 表示，NOYB 已經向 9 個歐盟當局提交「通用資料保護規則」(General Data Protection Regulation, GDPR)申訴，加大對愛爾蘭資料保護委員會 (Data Protection Commission, DPC) 施壓。

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DPC 是歐盟主要監管機構，負責監管大多數美國大型網路公司，因為這些公司在歐盟的業務都設在愛爾蘭。該委員會已尋求一項命令，暫停或限制 X 為開發、培訓或完善其 AI 系統而處理用戶資料。

愛爾蘭一家法院上周獲悉，X 已同意暫時不使用從歐盟用戶收集的個人資料來訓練其 AI 系統，此前歐盟用戶可以選擇撤回其資料使用同意。

然而 NOYB 表示，DPC 的投訴主要涉及緩解措施和 X 缺乏合作，並沒有質疑資料處理本身的合法性。施倫斯在一份聲明中表示：「我們希望確保 X 完全遵守歐盟法律，在這種情況下，歐盟法律至少要求徵求用戶的同意。」

在上周的聽證會上，愛爾蘭法院發現，X 在資料收集開始幾周後才給用戶反對的機會。

對於上述報導，X 並未立即回覆置評請求。X Global Government Affairs 上周五表示，公司將繼續與 DPC 就 AI 問題進行合作。

今年 6 月，臉書母公司 Meta(META-US) 曾宣布，在愛爾蘭 DPC 要求延後計畫後，該公司暫時不會在歐洲推出 AI 功能。