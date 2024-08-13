捷藍航空慘遭兩大信評機構降評 盤中股價崩逾20%

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-13 02:38

‌



捷藍航空 (JetBlue Airways) 周一 (12 日) 稍早宣債務融資 30 億美元後，信評機構標普和穆迪出於對該公司的債務擔憂紛紛下調評等。截稿前，捷藍航空 (JBLU-US) 周一盤中股價暴跌 20.74%，每股暫報 4.79 美元。

據了解，捷藍航空計劃透過私人發行優先擔保票據籌集 15 億美元，並透過 TrueBlue 擔保的定期貸款籌集 12.5 億美元，另外還打算透過發行可轉換債券籌集 4 億美元，主要是替現有債務再融資。

‌



這家航空公司公布上述消息後，標普全球評級 (S&P Global Ratings) 將其評等從「B」下調至「B-」，原因出於財務狀況的擔憂。該機構預估，2025 年，捷藍航空的營運資金與負債比率 (用於評估財務風險的槓桿比率) 將維持在較低的個位數，業務營運淨現金流為負。

與此同時，穆迪 (Moody"s) 將捷藍航空的評等從「B2」下調至「B3」，稱將該公司的營業利潤和現金流恢復到能夠顯著增強信用指標的水準需要數年時間，預料這家航空公司將在 2024 年和 2025 年分別消耗 22 億美元和 14 億美元現金。

其實透過酬賓計畫作為抵押品已成為航空公司提高流動性的普遍流行策略，這種做法在新冠疫情大流行期間曾備受矚目。

不同於上述兩家信評機構，惠譽 (Fitch Ratings) 則確認捷藍航空的評等為「B」，意味著前景穩定，理由是流動性「健康」，近期債務期限可控。不過惠譽警告，如果短期內無法改善獲利能力和現金流，可能會導致負面評等。

據悉，捷藍航空一直在努力控製成本，包括延遲從空中巴士交付 44 架新飛機，在 2025 年至 2029 年間將計畫的資本支出減少約 30 億美元。