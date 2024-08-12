俄羅斯供應擔憂加劇 歐洲天然氣價格飆漲

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-12 22:10

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由於上周烏克蘭軍隊越過俄羅斯邊境攻入俄國的天然氣樞紐引發供應擔憂，歐洲天然氣價格大漲。周一 (12 日) 歐洲天然氣期貨基準的荷蘭近月期貨一度漲逾 6.2%，創下去年 12 月以來新高。截稿前，荷蘭天然氣期貨上漲 4.25%，至每兆瓦時 41.727 歐元。

在冬季來臨前的關鍵儲氣階段，天然氣價格大漲可能會使歐洲各國轉向美國增購液化天然氣 (LNG)，替美國天然氣供應商帶來巨額利潤。

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根據外媒彙編和標普全球大宗商品追蹤數據，歐洲 7 月的 LNG 進口量大幅下滑，且亞洲本月的 LNG 需求開始疲軟，再加上中東地緣政治風險加劇，標普表示這「改變了 LNG 運輸路線的獲利能力，替更多美國貨物轉向歐洲開闢了可能性」。

Xterna Group 執行長 Tom Roberts 表示：「目前的焦點似乎都集中在地緣政治上，但這些天然氣密集型國家的天然氣消耗量卻創下了歷史新高。即將到來的冬天將成為房間裡的大象 (隱喻某件雖然明顯卻被集體視而不見、不做討論)，這幅可能即將發生的景象與兩年前如出一轍。」

2022 年 8 月，在俄羅斯 LNG 供應大減之際，歐洲天然氣價格飆升。根據當時普氏能源 (Platts) 的消息，在歐洲的 TTF 中心，天然氣價格接近每千立方公尺 3,600 美元，而西北歐天然氣現貨價格已漲至歷史紀錄水準。

與此同時，歐洲仍在不計成本般地從美國購入天然氣，即使在歐美市場天然氣差價達到創紀錄的 10 倍的情況下，美國液化天然氣工廠的產能利用率自 6 月下旬後也維持在高位。