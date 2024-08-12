華航7月營收寫新高紀錄 近一年新增60萬名會員

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-12 17:59

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華航 (2610-TW) 今 (12) 日公布 7 月合併營收衝上 183.45 億元，月增 4.45%，年增 11.24%。華航表示，以密集班次續攻暑期旅遊市場，看好客收持續正向成長，同時，華航為增加與華夏會員互動、正爭取新會員入會，會員日推出至今不到一年，已吸近 60 萬人入會，最熱門的首爾行程甫開賣 7 分鐘即完售。

華航表示，由於旅運市場需求持續活絡，7 月客運收入 118.37 億元，月增 4.38%，年增 5.17%，前 7 月合併營收 1172.26 億元，年增 10.17%。

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其中，華航 7 月北美航線載客率近 90%，紐約、溫哥華、安大略等航線載客人次顯著，而西雅圖自 7 月中開啟直飛也有超過 85%；受台灣旅客喜愛的東北亞、東南亞航線平均載客率達 80%，部分熱門航點如峇里島、宿霧等載客率更達 90%。

華航指出，為增加與華夏會員互動、爭取新會員入會，每月 16 日的華航會員日釋出會員獨享的購票優惠，月月有驚喜，並聯合異業合作夥伴不定期加碼專屬好康，自去年 9 月推出會員日以來，成功吸引近 60 萬名會員加入，有利搶客運市占。

華航進一步說明，7 月華航會員日主打中秋假期韓國來回航班超值票價和哩程雙重優惠，引起會員開賣搶購熱潮，最熱門的首爾行程於 7 分鐘內完售。