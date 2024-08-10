美經濟閃紅燈！投行調升衰退機率 巴菲特猛加倉國庫券 投資者如何布局？

鉅亨網新聞中心 2024-08-10 07:50

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近來美國各大投行和股神巴菲特動作頻頻，但無一不指向美國經濟衰退的前景。

摩根大通已將年底前美國經濟陷入衰退的機率從 25% 上調至 35%。高盛先前已將未來 12 個月美國陷入衰退的可能性提高了 10 個百分點。

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巴菲特旗下波克夏控股公司 (BRK.B-US) 第二季大幅減持蘋果 (AAPL-US) 等股票的同時，也不斷加倉美國短債。截至二季末，波克夏持有 2346 億美元的美國短期國庫券，持股規模甚至超過了美聯準會 (Fed)，這被市場人士視為巴菲特擔心美國經濟衰退的原因。

摩根大通分析師 Lakos-Bujas 表示，近期美股大跌，沖走了一些市場中的泡沫，但如果美國經濟成長繼續減速，Fed 還沒有表現出放鬆貨幣政策的緊迫性，那麼美股的相關持倉和估值仍面臨風險。巴菲特先前曾說過，他會在經濟危機期間購入短期國庫券。

華爾街投行的警告

摩根大通 (JPM-US) 首席市場策略分析師 Dubravko Lakos-Bujas 周四 (8 日) 在報告中寫道，儘管最近的美股暴跌沖掉一些泡沫，但如果美國經濟成長繼續減速、聯準會 (Fed) 在鬆綁貨幣政策方面「沒有表現出緊迫感」，美股仍可能面臨更嚴重下跌風險。

該報告指出，美國的最新數據「暗示勞動需求走弱比預期更為劇烈，裁員的初步跡象顯現」。今年年底前陷入衰退的可能性上升至 35%，而 2025 年下半年經濟陷入衰退的可能性維持在 45%。

隨著美國通膨壓力的下降，摩根大通預計 Fed 將在 9 月和 11 月的貨幣政策上降息兩碼 (50 個基點)，在往後的會議上每次降息一碼 (25 個基點)，直至 Fed 確信經濟成長步入正軌。

摩根大通執行長戴蒙認為，美國經濟「軟著陸」的機率在 35%~40% 左右，意味著經濟衰退是更可能出現的情況。今年 2 月他曾表示「市場預期軟著陸機率 70%~80%，這太樂觀了，我認為機率只有一半。」對於近期的市場動盪，他表示，外部有很多不確定性。地緣政治、住房、財政赤字、消費者支出、量化緊縮、美國大選，所有這些都會在市場上引起一些恐慌。

週一，投資高盛也重新評估了美國經濟的衰退風險，並將未來 12 個月美國經濟陷入衰退的可能性提高 10 個百分點至 25%。高盛預計，Fed 將在 9 月、11 月和 12 月各降息 25 個基點。此外，高盛表示，如果其預測失誤，8 月就業報告像 7 月一樣疲軟，那麼 9 月降息 50 個基點的可能性很高。

巴菲特的警告

數據顯示，截至第二季末，巴菲特旗下波克夏持有的美國短期國庫券（4 週~ 52 週不等）規模達 2346 億美元，甚至超過 Fed。相較之下，截至 7 月 31 日，Fed 也僅持有 1953 億美元的短期國庫券。

巴菲特截至第二季末的美國短期國庫券持倉較去年年底的持倉 (1300 億美元) 增加 80%，被市場視為他擔心美國經濟衰退的證據。(巴菲特曾稱自己會在經濟危機期間購入低回報但高安全性的短期國庫券)

巴菲特不斷加倉短期國庫券之舉，更凸顯拋售美股的舉措。波克夏第二季釋股總額達 750 億美元，現金儲備增加至創紀錄的 2769 億美元，其中蘋果持股更是大砍 49% 之多，顯見巴菲特對美股的信心大降。因為過往他在認為美股估值過高且沒有吸引人的標的時，寧可抱現。

全球資本市場震盪 投資者何去何從？

美股大跌後，也迎來全球股市跟跌，美國經濟數據疲軟加劇，導致市場對經濟衰退的擔憂更甚，因此開啟避險交易。同時，輝達等科技巨頭的財報頻傳利空，疊加「巴菲特效應」，全球 AI 鏈共振下跌，成為「黑色星期一」中的一條重要主線。

前海開源首席經濟學家楊德龍指出，全球資本市場正面臨重大變局，市場波動加劇，恐慌情緒上升，VIX 指數大幅飆升。市場對美國經濟衰退及地緣衝突風險的擔憂加重，近期美國國債拍賣表現不佳，導致市場尾盤跳水。

楊德龍建議投資者在市場波動時應多看少動，避免受到短期波動影響。A 股和港股處於歷史低位，而美、歐、日股則在高位，資本流動可能從高估市場轉向低估市場。當前是布局優質資產的良機，儘管短期可能虧損，但從中長期看是有利的投資時機。