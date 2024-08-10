花旗：Fed不可能9月或更早就結束縮表 12月比較有可能
鉅亨網編譯許家華 2024-08-10 10:00
花旗經濟學家認為，美聯準會 (Fed) 不太可能 9 月或更早之前就突然結束縮表。
然而，花旗先前曾主張，在準備金達到「略高於」充足水準之前，Fed 可能會停止縮表，尤其是在經濟衰退的情況下。
Fed 主席鮑爾去年 7 月曾表示，在「一切順利的世界」中，Fed 只會將利率降至正常化，即使政策利率調降，也會持續縮表。
然而，花旗經濟學家指出，「如果勞動市場和經濟活動出現實質疲軟，就可能改變這種說法。」
由於最新的就業報告顯示勞動力市場疲軟程度超出大多數經濟學家和聯準會的預期，Fed 於 9 月會議暗示即將結束縮表的可能性提高，並可能於 12 月實現結束縮表。
花旗經濟學家認為，如果未來幾周的活動和勞動力市場數據進一步惡化，9 月會議可能就會發出提前結束縮表的訊號，但除非出現嚴重的流動性問題，否則基本上我們認為不會在 9 月突然結束。
「未來幾個月預計不會出現任何重大流動性壓力，因為儲備仍處於充裕水準， 逆回購餘額仍約為 2900 億美元，常備附買回機制 (SRF) 仍為後盾。」花旗說。
縮表是縮減資產負債表的簡稱，意思是中央銀行通過減少其持有的債券和其他資產來縮小其資產負債表規模的政策，其目的係透過減少貨幣供應量來抑製過熱的經濟導致的通貨膨脹，以達到與升息一樣的效果，因此縮表通常是在央行認為當前經濟過熱或通貨膨脹壓力上升時所採取的一種貨幣政策措施。
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