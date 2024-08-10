花旗：Fed不可能9月或更早就結束縮表 12月比較有可能

縮表是縮減資產負債表的簡稱，意思是中央銀行通過減少其持有的債券和其他資產來縮小其資產負債表規模的政策，其目的係透過減少貨幣供應量來抑製過熱的經濟導致的通貨膨脹，以達到與升息一樣的效果，因此縮表通常是在央行認為當前經濟過熱或通貨膨脹壓力上升時所採取的一種貨幣政策措施。

