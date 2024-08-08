巴菲特為何倒貨蘋果？華爾街：不要過度解讀 蘋果仍是波克夏最大持股
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 07:59
在近期的金融市場中，股神巴菲特旗下控股公司波克夏 (BRK.A-US) (BRK.B-US) 減持蘋果 (AAPL-US) 股份引起廣泛關注。許多分析師認為，此舉可能反映出巴菲特對蘋果未來增長潛力的擔憂。然而，華爾街呼籲投資者應保持冷靜，不必過度解讀這一消息。
根據波克夏上周六發布的消息，該公司第二季出售近一半的蘋果持股，目前持股價值約 840 億美元，較 3 月底的 1400 億美元大幅下降。此次減持恰逢美股市場的強勁表現，蘋果股價在此期間上漲了 23%，標普 500 指數屢創新高。
自 2016 年巴菲特首次披露其在蘋果的持股以來，蘋果股價已上漲約 900%，這一成就不僅鞏固了蘋果在科技行業的主導地位，也為巴菲特帶來了數十億美元的未實現利潤。Integrity 資產管理公司高級投資組合經理喬 · 吉爾伯認為，巴菲特此次減持主要是出於風險管理的考量。他表示：「如果巴菲特對蘋果的長期可行性有任何疑慮，他完全可以選擇清倉。」
值得注意的是，減持前幾天，蘋果剛剛發布了季度業績，顯示出收入的恢復增長，並暗示未來幾個季度的人工智慧 (AI) 功能將刺激 iPhone 的銷量。儘管市場出現整體拋售，蘋果的股價仍然穩定，最終在上周結束時小幅上漲。
巴菲特被譽為「奧馬哈先知」，其投資策略不容小覷。然而，隨著波克夏在蘋果的持股規模巨大，部分投資者開始質疑是否應通過減持來平衡持股。即使在減持之後，蘋果依然是波克夏最大的單一持股。
美國財務研究分析中心（CFRA）的研究分析師凱西 · 塞弗特指出，當持倉規模過大時，減持部分股份以實現利潤並降低集中風險是明智之舉。她補充說：「波克夏的投資組合仍然相當集中。」
這並非波克夏首次減持蘋果股份。在今年 5 月的年度會議上，巴菲特已暗示稅務影響可能是減持的考量之一。
隨著美國經濟面臨潛在衰退的擔憂上升，投資者對未來的市場走向持謹慎態度。上周五公布的就業數據不及預期，增加了對美聯準會 (Fed) 降息過晚的擔憂，導致納斯達克 100 指數進入技術性回調。
扎克投資管理公司的客戶組合經理布萊恩 · 馬爾伯里認為，巴菲特及其他投資者正在尋求更多證據，以證明蘋果的人工智能投資能夠帶來實質性的收入增長。他表示：「雖然蘋果的估值較高，但其資產負債表健康，收益增長速度仍將快於市場整體。」
總體而言，巴菲特減持蘋果股份的決策反映了其對市場風險的謹慎評估，而非對蘋果公司未來潛力的懷疑。在未來的經濟環境中，巴菲特可能會利用這一減持所籌集的資金，為潛在的投資機會做準備。
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