從黃仁勳到巴菲特 內部人士精準賣股 釋不祥信號

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-07 09:17

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今年 3 月，繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）(NVDA-US) 揭露，執行長黃仁勳將按照「10b5-1 規則交易計畫」，出售 600 萬股股票。目前他已經賣出數百萬股。

據《財聯社》周二（6 日）報導，分析師認為，這個消息也向投資人發出一個明確警告信號，即人工智慧（AI）泡沫正接近頂峰或正在破滅，股價可能已經達到了不可持續的高點。

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數據顯示，黃仁勳從 6 月 13 日開始每天賣出 12 萬股輝達股票。從 6 月到 7 月，大部分賣出價格介於 135 美元到 109 美元。

黃仁勳已在本輪 AI 熱潮中套現近 5 億美元，如果從 2020 年初開始計算，他累計已賣掉約 14 億美元的股票。

《財聯社》指出，雖然黃仁勳是按 10b5-1 交易計畫賣股，但他對時機的把握實在令人驚嘆。自 7 月初以來，輝達已從高點回落逾 25%。

10b5-1 交易計畫，是一種允許公司內部人士在沒有利用非公開訊息的情況下，按照預先設定的規則買賣股票。這種計畫的目的，是為了避免內線交易的嫌疑，確保交易的透明度和公平性。

另一個內部人士精準拋售的消息，來自「股神」巴菲特，巴菲特旗下波克夏 (BRK.A-US) 的第 2 季財報顯示，上季將持有的蘋果 (AAPL-US) 股份從 7.89 億股大幅減至約 4 億股，降幅近 50%，現金部位卻再創新高，擴大至 2,769 億美元。

儘管近日波克夏大賣美銀股票，依然是美銀最大股東，持有美銀 9.424 億股股票，占 12.1％的股權，價值達 372 億美元。

《財聯社》指出，巴菲特是有史以來最偉大的選股者之一，對許多投資人來說，他的一舉一動，都具有重要意義。巴菲特此舉讓投資人更加擔心美國後續經濟成長的情況，投資人認為，他看到了市場真正的風險。