巴菲特持有的短期美債規模已超過聯準會

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-08-08 15:40

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數據顯示，「股神」巴菲特旗下的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 現在擁有的短期公債比聯準會還多。

根據其最新財報，該公司截至第二季末持有 2346 億美元的短期美國公債。這比 2023 年底其擁有的約 1300 億美元，大幅增長了 81%。

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它還超過了聯準會持有的國庫券，截至上周，聯準會的國庫券持有量為 1953 億美元。

國庫券 (T-bill) 是由美國政府發行並擔保的短期證券，它們的期限從 4 週到 52 週不等。巴菲特本人對美國國庫券非常偏愛，在 5 月的波克夏年度大會上，這位 93 歲的投資大師也稱它們是「最安全的投資」。

巴菲特對公債的偏好，反映出他無法找到超過政府債務年化無風險利率 5% 以上的有價值的投資。有人擔心這位億萬富翁投資人對美國股市的態度已經惡化。從歷史上看，當他認為由於估值升高而幾乎沒有具吸引力的投資機會時，他就會籌集現金。

就背景而言，1 個月期國庫券殖利率為 5.33%，3 個月期國庫券殖利率為 5.22%，6 個月期國庫券殖利率為 4.95%。