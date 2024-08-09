夏季車展成1日快閃！台灣好市多聯手特斯拉開賣電動車 馬斯克：不准！

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 18:08

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台灣特斯拉 (TSLA-US) 和台灣好市多 (COST-US) 合作，本欲自 8 月 5 日到 18 日在台灣好市多 7 家分店舉行「 2024 Costco 夏季車展」販售特斯拉電動車，主要展示 Model 3 和 Model Y 後驅車型，售價分別為 169.99 萬元和 173.49 萬元。但馬斯克知悉後出聲喊停，硬生生變成 1 日快閃活動。

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國外網紅 6 日於社群平台 X 分享，並推測特斯拉此舉是以台灣好市多試水溫，倘若活動成功就可能在美國本土如法炮製。然而，特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 隨即回應：「我已經取消該活動，(該活動) 先前並未核准。」

馬斯克目前並未對此多作解釋。有台媒臆測，或許是因為優惠力道大而遭阻止。

原本該活動提供的優惠包括隔熱紙優惠券 3000 元、好市多電商折價券 1 萬元等。此外，限量 50 名的消費者還可選擇一種充電禮遇，包括 5000 公里免費超級充電里程、旅行用 Type 2 充電座套件或家用壁掛式充電設備安裝規劃 (三選一)。

然而，相比中國屢屢降價的「超有感」優惠，或許此活動的優惠力道並非馬斯克喊停的主因。

無獨有偶，日前中國特斯拉也曾與當地麥當勞合作推出名為「Cyber Spoon」的冰旋風造型湯匙 (要價 4 美元)。然而，Elon Musk 在得知這個消息後，表示他並不知情，並稱這是「假新聞」。當時他在推特上回應說：「Fake news afaik（據我所知是假的）。」

然而，中國特斯拉和麥當勞的官方社群媒體帳號的貼文證實，雙方在中國確實有推廣這款產品，不禁令人疑惑。事實上，這種情況在大型跨國公司中並不罕見，當地分公司有時會根據市場需求和當地合作夥伴的建議，進行一些自主決策。

同時，馬斯克身兼多職，除特斯拉還同時管理 SpaceX 太空公司、Neuralink 神經科技公司、xAI 公司、專司隧道建設的無聊公司，以及 X 平台等，且他花費大把時間瀏覽與回應 X 平台的訊息，若無法及時掌握所有活動細節也情有可原。

台灣好市多最新回應表示，因應台灣特斯拉要求，優惠活動已在 7 日打烊後結束，好市多將於 8 日起停止車輛銷售。據可靠消息指出，特斯拉電動車已成交超過一台，成交的門市除了中和分店外，集中在新北市分店。

回顧歷史

2023 年，在許多大型廣告商因馬斯克在 X 上發表疑似反猶太的爭議性言論而撤回廣告之際，好市多卻選擇與馬斯克的品牌展開合作，開始在其網站上銷售 Starlink(星鏈) 高階版的衛星網路接收器，售價為 2495 美元，並提供兩個月的免費服務。

該款接收器主要針對企業或需要在船隻和休閒車上使用網路的客戶，而星鏈的家庭型號則相對便宜，售價 599 美元，並提供彈性服務計畫。

此外，星鏈也已在加拿大和日本的好市多實體店中銷售其產品，以日本大阪門真市販售的星鏈標準天線路由器套裝來說，售價 36500 日圓 (約台幣 5,778 元)。