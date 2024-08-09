傳特斯拉叫停泰國馬來西亞印尼設廠 大馬貿工部長：特斯拉從未承諾

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-09 12:23

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泰國媒體《The Nation》日前引述政府消息人士報導，美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 已取消在泰國、馬來西亞與印尼建廠計畫，改在當地擴大設置電動車充電站。對此大馬投資貿易暨工業部長 Tengku Zafrul Abdul Aziz 表示，特斯拉從未承諾在大馬設廠。

Zafrul 週四 (8 日) 晚間在臉書發文說，「我們確實與特斯拉創辦人馬斯克談過並吸引投資，但特斯拉從未承諾在這裡設廠」，並稱國外新聞報導並非特斯拉官方聲明，而是引用匿名或不具名消息人士的說法。記者必須向特斯拉證實消息的真實性。

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Zafrul 還表示，吸引汽車領域投資的策略，不僅限於特斯拉。從 2022 年到今年第一季，大馬已吸引奇瑞、順豐客車 (GML)、三星 SDI 能源、NexV 製造及 EVE 能源等電動車相關製造業者，吸引 245.5 億令吉的投資。此外，政府也吸引各行業的投資，今年首季的批准投資額年增 13% 至 837 億令吉。

去年 3 月，特斯拉宣布打算在大馬開設總部，引進特斯拉體驗中心和服務中心，並在大馬建立超快速充電網。大馬首相安華去年 7 月也曾宣布特斯拉將在雪蘭莪州設立總部、服務中心和體驗中心。特斯拉去年 10 月 2 日正式在賽城成立大馬總部。

泰國總理 Srettha Thavisin 去年 9 月訪美後宣布成功吸引特斯拉落腳泰國，同年 11 月跟特斯拉高層會面後又透露特斯拉已啟動設廠選址評估計畫，投資金額超過 50 億美元。

但隨著電動車市況持續低迷，特斯拉已經擱置全球建廠計畫，不僅在泰國取消，在全世界也已經取消了，只剩下中國、美國及德國。

特斯拉取消設廠消息傳出之際，正值泰國在電動車市場取得重大進展。泰國的目標是到 2030 年將汽車總產量的 30% 轉化為電動車。

為實現這一目標，中國電動車大廠比亞迪 (01211-HK)(002594-CN) 6 月在泰國建成了首家東南亞工廠，中國廣汽 (GAC) 的電動車子公司 Aion 上月也在泰國建成工廠。